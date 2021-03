Amsterdam start proef met sneltest voor scholen in Zuid

De testen vinden plaats in de RAI. Deelnemers aan de proef krijgen daar voorrang via een speciale fastlane. Beeld Eva Plevier

Even langs de RAI, en na drie of vier uur al de uitslag van je test hebben: leerlingen en leraren van dertien Amsterdamse scholen weten straks binnen een mum van tijd of ze besmet zijn met het coronavirus.

De scholen doen mee aan een proef van de GGD, waarmee besmettingen op scholen sneller opgespoord moeten worden. Ook hoopt de GGD inzicht te krijgen in de manier waarop het virus zich door scholen verspreidt, en wordt onderzoek gedaan naar de testbereidheid van ouders, leerlingen en docenten. De Amsterdamse pilot is onderdeel van een groter landelijk onderzoek naar sneltesten in het onderwijs, dat half januari van start ging.

In praktijk werkt het zo: als er op een van de deelnemende scholen een besmetting blijkt te zijn, krijgt iedereen die minimaal één lesuur met de besmette persoon in dezelfde ruimte was een oproep om twee sneltesten te doen. De eerste test vindt zo snel mogelijk na de melding plaats, de tweede op dag vijf na de melding.

De testen vinden niet op school plaats, maar in de RAI. Deelnemers aan de proef krijgen daar voorrang via een speciale fastlane; de uitslag is er dan binnen 3 à 4 uur. Deelname aan de pilot is voor zowel docenten als leerlingen niet verplicht, ouders en kinderen moeten dan ook zelf een testafspraak maken bij de GGD.

Veel draagvlak onder ouders

Een van deelnemende scholen is het Spinoza Lyceum, dat in oktober nog te maken kreeg met een flinke coronauitbraak. Rector Jan Paul Beekman is dan ook blij met de pilot. “Heel fijn dat deze proef er is, zo zijn we er straks sneller bij als er een besmetting is. Over het algemeen is er veel draagvlak, een enkele ouder heeft gezegd liever niet deel te nemen. Dat is ook prima, iedereen mag dat voor zichzelf beslissen.”

Ook de docenten staan positief tegenover de pilot, zegt Beekman. “Er komen wel heel wat vragen los, vooral over hoe het precies in zijn werk gaat straks.”

Dat is nu nog moeilijk te zeggen, aldus Beekman. “We gaan het per geval bekijken: welke kinderen in de klas zijn met elkaar in contact geweest? Ga je met de hele klas naar de teststraat of maakt iedereen een afspraak voor zich? Belangrijk vind ik vooral dat het onderwijs zoveel mogelijk normaal doorgaat.”

Beekman: “Onze leerlingen hebben nu gemiddeld een dag per week fysiek onderwijs op school. Het zou mooi zijn als dat door deze sneltesten straks omhoog kan.”

De resultaten van de pilot, die een maand moet duren, worden geanalyseerd door het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Als de aanpak succesvol blijkt, worden de sneltesten mogelijk op meer Amsterdamse scholen ingezet.