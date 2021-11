Amsterdam start proef met snellere hulp bij schulden met hypotheek of belastingen

Beeld ANP

Het doel van de proef is om mensen met betalingsachterstanden sneller in beeld te krijgen, zodat problematische schulden kunnen worden voorkomen. Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken zegt tegen RTL Nieuws dat het daarbij belangrijk is dat gemeenten daarvoor het initiatief nemen. “Dat kan net het verschil maken als je geldzorgen hebt en geen oplossing meer ziet.”

De proef richt zich specifiek op mensen met hypotheekachterstanden. Zij blijven nu nog vaak buiten het vizier van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Om hen snel passende hulp te bieden gaan gemeenten als Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Dordrecht gegevens uitwisselen. Dit gebeurt volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ‘doelgericht en zorgvuldig, met inachtneming van de privacyregels’. Samen wordt er gekeken welke andere financiële problemen er mogelijk nog meer spelen en of de gemeentelijke schuldhulpverlening kan helpen, bijvoorbeeld door de persoon een budgetcoach aan te bieden, die de administratie op orde brengt. De proef gaat in januari van start en gaat vier jaar duren.

Tweede proef

In zes gemeenten, waaronder Amsterdam, gaat gelijktijdig nog een tweede proef van start, die zich focust op vroege signalering van gemeentelijke belastingschulden. Als mensen de rioolheffing, onroerendezaakbelasting of afvalstoffenheffing niet kunnen betalen, wordt door de gemeente sneller hulp ingeschakeld.

Het is niet de eerste keer dat Amsterdam maatregelen neemt tegen de schuldenproblematiek. Onlangs voerde de gemeente een ‘pauzeknop’ in, die schulden van inwoners bevriest, zodra ze hulp zoeken. Eerder sloot de stad zich aan bij de schuldeiserscoalitie; een groep private partijen die samen met de gemeente kijken hoe Amsterdammers het beste geholpen kunnen worden bij een betalingsachterstand.

In Nederland kampen meer dan 600.000 huishoudens met financiële problemen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De recentste cijfers van de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) tonen dat in Amsterdam zo'n 50.000 mensen kampen met problematische schulden. De helft van hen lukt het niet om maandelijks alle vasten lasten te betalen.