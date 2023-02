Amsterdam start na financiële injectie met bouw eerste 1380 flexwoningen

Een van de beoogde locaties is bij het Brasapark in Zuidoost. Beeld Erik Klein Wolterink

Al langer was ongeveer bekend waar de gemeente flexwoningen wilde plaatsen. De gemeente heeft nu ook bekendgemaakt hoeveel het er ongeveer moeten zijn per locatie. Zo komen er 680 bij het Brasapark en 380 bij Strandeiland op IJburg. Bij het Riekerpark in Nieuw-West gaat het om 257 tijdelijke woningen. Eerder kondigde de gemeente er al 63 aan bij de Appelweg in Amsterdam-Noord.

De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor mensen die volgens de gemeente en het rijk met spoed een woning nodig hebben. Het gaat dan onder anderen om jongeren, statushouders en mensen die in het onderwijs, de zorg of bij de politie werken. Aan het eind van dit jaar moeten de eerste woningen al worden opgeleverd.

Een derde van alle woningen gaat naar statushouders. De resterende 67 procent moet nog worden verdeeld. Volgens wethouder Van Dantzig (Woningbouw) moet dat nog bepaald worden in overleg met de stadsdelen en gemeenteraad.

Goedkoper en sneller

Flexwoningen zijn woningen die verplaatsbaar zijn en in principe neergezet worden voor tien tot vijftien jaar, waarna ze verplaatst worden naar elders in de stad of het land. Het gaat volgens de gemeente vaak om houtbouw en niet om containerwoningen. Omdat ze in één keer uit de fabriek komen en neergezet worden zijn ze goedkoper en sneller te realiseren dan reguliere woningen.

Amsterdam wil de komende jaren 2500 tot 3000 flexwoningen neerzetten. Deze zijn gemiddeld zo’n 38 vierkante meter en variëren van een studio tot een grotere woning met twee slaapkamers.

De 12 miljoen euro die maandag is vrijgegeven komt uit een speciaal potje van minister Hugo de Jonge (Woningbouw) om woningbouw te versnellen. Hij wil landelijk voor het eind van volgend jaar 37.500 flexwoningen neerzetten.