Amsterdam start met chipplicht voor katten

Het initiatief van de chipplicht komt van regeringspartij D66 en is nu opgepakt door demissionair minister van Landbouw Carola Schouten. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat met de pilot de impact van de chipplicht op de hereniging van vermiste katten met hun baasjes, en op de overlast van zwerfkatten kan worden onderzocht. Ook wordt gekeken naar de kosten die gemeenten besparen als ze minder vermiste katten hoeven op te vangen.

Dierenambulance Amsterdam is blij met de proef. Zij pleiten al langer voor een verplichte chip bij katten, om zo de kans op hereniging met baasjes te vergroten én eigenaren te kunnen informeren als hun huisdier is overleden.

Op dit moment is minder dan een kwart van de katten die door de Amsterdamse dierenambulance vervoerd wordt gechipt. Hierdoor komen veel dieren onnodig in het asiel terecht. Jaarlijks belanden er landelijk zo’n 35.000 katten in dierenopvangcentra.

Landelijke plicht

De chipplicht geldt in eerste instantie alleen voor de gemeenten Amsterdam en Alphen aan den Rijn. Als de proef een succes is, dan kunnen in de toekomst ook andere gemeenten een chip bij katten verplicht stellen, aldus demissionair minister Schouten. Voor honden geldt al langer een landelijke chipplicht.

Wanneer de chipplicht ingaat, is nog niet duidelijk, al zal dit volgens een woordvoerder van de gemeente Amsterdam ‘op z’n vroegst’ dit najaar zijn. Komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt.

Gratis chip

De kosten voor een chip bedragen gemiddeld een paar tientjes. Alle inwoners van Amsterdam en Diemen kunnen hun kat sinds vorig jaar gratis laten chippen bij de Dierenambulance Amsterdam.

Zo’n chip wordt door een dierenarts onder de huid aangebracht en heeft een unieke code. Die code is gelinkt aan het huisadres van de kat, waardoor het baasje geïnformeerd kan worden als de vermiste kat terecht is.