Amsterdam start meldpunt Woningcheck

Mensen kunnen sinds dinsdag beroep doen op het meldpunt wanneer er bijvoorbeeld sprake is van lekkages, kapotte ramen, slechte fundering of betonrot.



Dit soort problemen kunnen volgens de gemeente zorgen voor onveilige situaties, ratten of schimmel, met het risico op gezondheidsklachten.



Omdat in de praktijk blijkt dat de problemen na contact met de verhuurder of vve niet altijd worden verholpen en er niet altijd een oplossing wordt gevonden, biedt de gemeente hulp.



Oplossing

De klacht komt terecht bij het betreffende stadsdeel, die de klacht beoordeelt. Vervolgens kan worden doorverwezen naar steunpunt !Woon. Ook kan de woningeigenaar een termijn opgelegd krijgen waarbinnen hij de problemen moet oplossen. Werkt dit niet, dan kan de gemeente een boete opleggen.



'Iedereen in Amsterdam heeft recht op een goede woning, ongeacht de dikte van je portemonnee. Ik wil dat alle mensen hulp kunnen krijgen bij het oplossen van problemen wanneer ze afhankelijk zijn van de medewerking van een huisbaas,' aldus wethouder Laurens Ivens (Wonen).



