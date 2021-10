Amsterdam start experiment met parkeervergunning voor twee stadsdelen

Beeld Dingena Mol

Met het experiment hoopt de gemeente voor particulieren een drempel weg te nemen om samen een auto te delen. Door in eerste instantie honderd vergunningen beschikbaar te stellen voor ‘koppels’ wil de gemeente meer inzicht krijgen in de vraag naar de vergunning en of het aantal auto’s verminderd kan worden.

Al in juli 2017 werd een motie van raadslid Jan-Bert Vroege (D66) aangenomen om een gedeelde vergunning voor twee vergunningsgebieden mogelijk te maken, maar ‘complicaties in de uitvoering’ hebben meerdere keren voor vertraging gezorgd, schrijft de gemeente. Onder andere het uitgeven van noodvergunningen voor zorgverleners tijdens de pandemie trok een wissel op Egis Parking Services, de partij die de nieuwe maatregel mogelijk moet maken. Ook is er lang onduidelijkheid geweest of de maatregel ‘technisch uitgevoerd’ kon worden.

Overzetten kenteken

Tijdens het experiment blijven beide parkeervergunningen van de deelnemers bestaan. Alleen het kenteken op de vergunning van een van de twee wordt overgezet naar de deelauto. Alleen het tarief voor de duurste parkeervergunning wordt door de gemeente in rekening gebracht.

Koppels die het experiment niet bevalt, kunnen elk moment uitstappen. Zij kunnen teruggaan naar de oude situatie van twee aparte parkeervergunningen voor twee auto’s. Ook Amsterdammers die pas na de looptijd van het experiment (twee jaar) besluiten dat het wegdoen van een auto niet bevallen is, kunnen terug naar de oude situatie.

Begin november gaat de gemeente uitgebreid communiceren over de mogelijkheid van deze nieuwe parkeervergunning. Vanaf 1 januari kunnen de eerste deelnemers er dan gebruik van maken.