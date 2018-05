Amsterdam start campagne tegen huftergedrag toeristen

De campagne dringt zich ook op als iemand op internet zoekt naar 'kroegentochten in Amsterdam'

Amsterdam staat bekend als een open, tolerante stad. Van der Avert: "Dat willen we blijven uitdragen. Maar onze vrijheid is ontstaan onder een voorwaarde: respect voor elkaar. Juist hieraan schort het bij deze groep vaak."



Keuze voor overlast kost geld

In steden als Venetië en Berlijn zijn eerder campagnes geweest waarin toeristen expliciet of juist op speelse wijze op verboden werden gewezen. Beide varianten hadden een averechts effect.



Van der Avert: "Wij kiezen, na overleg met gedragswetenschappers van de UvA, voor een toon die past bij onze vrije geest. De boodschap is dat iedereen hier inderdaad een vrije keuze heeft, maar dat de keuze voor overlast je wel geld gaat kosten."



De Engels- en Nederlandstalige campagne wordt ingezet van donderdagavond tot zondagnacht op de Wallen, het Rembrandt- en het Leidseplein, en digitaal op Engelse sites voor goedkope tickets en slaapplekken.



Ook dringt de campagne zich op als iemand op internet zoekt naar bijvoorbeeld 'kroegentochten in Amsterdam'.



Amsterdam Marketing werkte voor deze actie nauw samen met onder meer Schiphol, GVB, Koninklijke Horeca Nederland, campings en buurtbewoners.



Van der Avert: "Iedereen werkt mee. Omdat de maat vol is."