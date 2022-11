Amsterdam stapt, zonder overleg, uit samenwerking voor bestrijden wooncrisis studenten

Beeld ANP / Kim van Dam

Een ‘apart convenant met doelstellingen gericht op één doelgroep is niet langer realistisch’, volgens de gemeente. Studentenbond Asva en de Universiteit van Amsterdam zijn verbaasd.

“Het is zorgwekkend dat de gemeente het convenant stopzet zonder de universiteiten, studentenbonden en woningcorporaties te informeren,” zegt Bor van Zeeland van Asva Studentenvakbond.

Wethouders Zita Pels (Volkshuisvesting) en Reinier Van Dantzig (Wonen) maakten middels een raadsbrief deze week bekend dat het ‘convenant studentenhuisvesting’ niet verlengd wordt. Dit zonder de gesprekspartners, waarmee de gemeente al jarenlang aan tafel zit, te informeren.

Belediging

“Het is ook eigenlijk een beetje een belediging voor alle convenantpartners,” verzucht Van Zeeland. “Iedereen heeft jarenlang moeite gedaan om de doelstellingen van het convenant te realiseren.”

De Universiteit van Amsterdam, de Gerrit Rietveld Academie, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Inholland, Hotelschool The Hague, Woonstichting Lieven de Key, studentenhuisvester Duwo en studentenvakbonden Asva en SRVU zaten voor het convenant jaarlijks om tafel met de gemeente om in Amsterdam ‘een betere aansluiting van vraag en aanbod aan betaalbare studentenhuisvesting’ te realiseren.

Doel van de gesprekken was om het tekort aan studentenwoningen terug te dringen, het verbeteren van de positie van studenten op de woningmarkt en een goede balans in de toewijzing van woningen aan nationale en internationale studenten.

Niet vernieuwen

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het convenant niet is opgezegd, maar dat besloten is ‘niet te vernieuwen’. “De partners worden hier nog formeel over geïnformeerd, nadat de raad is geïnformeerd,” aldus de woordvoerder. Wel zegt de gemeente dat het ‘noodzaak’ blijft om te zorgen voor voldoende huisvesting en dat daarbij ‘alle partners nodig zijn’.

“Maar zoals eerder aangegeven ziet de gemeente een convenant niet als essentieel instrument om deze samenwerking kracht bij te zetten. De gemeente gaat in gesprek met de convenantpartners hoe de samenwerking invulling krijgt na het aflopen van het convenant.”

Jan Lintsen, vicevoorzitter van het college van bestuur van de UvA en ondertekenaar van het convenant, zegt verrast te zijn. “We werken al jaren samen aan dit ingewikkelde probleem. Het is heel lastig en iedereen probeert datgene te doen wat in hun macht ligt. Vanuit de universiteiten door heel Nederland wordt juist opgeroepen om op deze manier in gesprek te gaan met gemeenten. En dan stopt Amsterdam ermee. Zonder ons te informeren.”

Linsen hoopt wel dat de gesprekken met de gemeente in een andere vorm verdergaan. “Samenwerken bij dit probleem lijkt mij van het grootste belang.”

Wooncorporatie Lieven de Key is ook ‘verbaasd’ over de brief van de wethouders, laat zij via een woordvoerder weten. “We sluiten met het convenant studentenhuisvesting aan op het landelijk actieplan studentenhuisvesting. Daarin zetten we ons in om studenten een kamer aan te bieden, omdat dit een wezenlijk en positief onderdeel moet zijn van de studie-ervaring. Dit doen we om snel meer studentenhuisvesting te realiseren om het tekort op te vangen.”

Zorgwekkend

Volgens Lieven de Key is de situatie in Amsterdam ‘zorgwekkend’ en zal het kamertekort verder oplopen. “Met het opzeggen van het convenant studentenhuisvesting, en zonder perspectief te bieden voor een andere aanpak, geeft de gemeente de boodschap af minder aandacht te geven aan deze doelgroep.”

Fractievoorzitter Juliet Broersen van oppositiepartij Volt vindt het een ‘onverstandig’ besluit van de gemeente. “Het college laat weten dat ze dit niet als het meest geschikte instrument zien om de samenwerking voort te zetten, terwijl ze ook toegeven dat het convenant een agenderende functie heeft gehad. Dat alleen al is voor ons reden genoeg om het convenant te verlengen.”

Ondergeschoven kindje

Volgens Broersen zijn studenten ‘de laatste tijd letterlijk het ondergeschoven kindje’. “Studenten in Amsterdam krijgen bijvoorbeeld geen energietoeslag, en de ‘pechgeneratie’ gaat niet gecompenseerd worden door het rijk. Door dit convenant committeren we ons aan doelstellingen en afspraken om voor deze groep te gaan staan. Het is een mooi voorbeeld van hoe we in samenwerking met belanghebbenden gerichte doelstellingen formuleren en hiernaartoe werken.”

Binnenkort organiseren Volt en de VVD samen een expertmeeting in de gemeenteraad over studentenhuisvesting, waarbij veel problemen aan bod komen. Myron von Gerhardt (VVD) noemt het niet verlengen ‘vreemd’. “Ik hoor ook van de andere gesprekspartners dat ze willen dat het doorgezet wordt. Er zijn te weinig studentenwoningen en de doelstellingen van de afgelopen jaren zijn ook niet gehaald. De noodzaak, om zoiets te hebben, is groot.”