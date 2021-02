Amsterdam staat weer op de kaart in de financiële wereld

De Zuidas. Beeld Getty Images

Heeft Amsterdam dan toch Londen afgetroefd. Jaren na de hopeloos geflopte plannen om Amsterdam het financiële centrum van Europa te maken, is de Nederlandse hoofdstad de nummer één van de Europese aandelenhandel.

Begin januari werd een dagelijkse stroom van miljarden euro’s van Londen naar het Europese vasteland verlegd. Na de brute brexit van de Britten moesten beurzen en handelshuizen immers, om in Europese aandelen te mogen handelen, zich binnen de EU vestigen.

Amsterdam blijkt daarbij niet alleen Londen, maar ook Parijs en Frankfurt als belangrijkste handelsplek te overtreffen. Vorige maand gingen er dagelijks voor gemiddeld 9,2 miljard euro Europese aandelen over de toonbank via ‘Amsterdamse’ beurzen als Euronext, CBOE of Turquoise, het handelsplatform van de Londense effectenbeurs dat begin december nog op stel en sprong naar Nederland verhuisde. Dat is zeven miljard meer dan voor brexit.

Tegelijkertijd daalde de Europese aandelenomzet in Londen van 14,6 naar 8,6 miljard euro. Parijs, dat aan de hand van president Macron hoopte het grootste deel van de Londense handel binnen te halen, bleef steken op gemiddeld zes miljard euro. Ook de handel in Europese opties en andere derivaten is deels naar Amsterdam gestroomd.

Zestig bedrijven

Dat is een onverwachte opsteker voor de stad. “Amsterdam stond er altijd internationaal wel goed voor op het gebied van financiële bedrijvigheid,” zegt Joep van Vliet, hoofd research bij vastgoedadviseur CBRE, “maar deze ontwikkeling is positief voor het hele vestigingsklimaat.”

“Vrijwel alle Europese handel is nu naar het continent verhuisd,” zegt Maarten Dijksma van financieel toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). “Wij hebben de afgelopen twee jaar zestig brexitgerelateerde vergunningen verleend aan financiële bedrijven, vooral handelsplatformen en handelaren. En er lopen nog wat aanvragen. Dit werkt als een magneet.”

Zo overweegt het Amerikaanse CBOE naast de aandelenhandel ook met zijn optieplatform naar Amsterdam te verkassen en maakt Intercontinental Exchange zich op om zijn handelsbeurs voor Europese emissierechten, waar dagelijks voor een miljard euro over de toonbank gaat, van Londen naar de Nederlandse hoofdstad te halen. Waakhond AFM moest, om de toestroom in goede banen te leiden, 20 extra mensen aannemen

Concurrentiekracht

Het stadsbestuur is enthousiast. “Deze handelsplatformen zorgen voor een sterker vestigingsklimaat voor bedrijven in groot-Amsterdam,” zegt een woordvoerder namens wethouder Victor Everhardt (Economie). “Daarmee neemt onze internationale concurrentiekracht toe.”

En de stad heeft er niet eens zijn best voor hoeven te doen. “De beurshandel is geen sector waar we ons actief op hebben gericht bij het aantrekken van bedrijven. Maar we begeleiden ze wel als ze zich bij ons melden.”

De angst dat strenge Nederlandse regels voor bankiersbonussen de aantrekkingskracht van Amsterdam op mondiaal opererende financiële bedrijven zou temperen, is volgens de wethouder niet uitgekomen. “Amsterdam is vanwege een aantal redenen aantrekkelijk: er is van oudsher een sterke financiële sector, een handelscultuur, een goed leefklimaat, excellente digitale infrastructuur en veel financieel talent.”

Voor de handelaars speelt vooral de bestendigheid van ons land een rol. “Nederland biedt een concurrerende en open financiële infrastructuur,” aldus directeur Mark Hemsley van CBOE Europa bij de verhuizing van de handelsgigant uit Chicago. “We hebben goede relaties met AFM en De Nederlandsche Bank die een diepgaand begrip hebben van de aandelen- en derivatenmarkten.”

Euforie

De euforie moet ook weer niet worden overdreven. De werkgelegenheid die is meeverhuist, blijft beperkt tot een paar honderd banen omdat de aandelenhandel vooral digitaal plaatsvindt. “Maar er zit heel veel dienstverlening en werkgelegenheid omheen,” zegt Bart van Eerd, directeur kantorenteam bij CBRE, “techneuten, econometristen, handelaren en juristen.”

“Dit handelsrecord is bovendien een interessante bouwsteen bij de aantrekkingskracht van de stad op financiële bedrijvigheid. Zoals de komst van medicijnagentschap EMA twee jaar geleden tot de komst van veel farmabedrijven leidde, is dit van belang voor financiële wereld. Er zijn alleen nog geen hele grote moves geweest. Of die nog komen hebben we ook niet scherp in beeld. Maar er is duidelijk meer interesse vanuit financiële wereld voor Amsterdam.”

Dat er recent ook minder vrolijke berichten uit de financiële wereld klinken, van banken als Rabobank, ING en ABN Amro die duizenden mensen ontslaan, verandert daar weinig aan. “Grote financiële dienstverleners als ABN Amro en APG (dat pensioengeld van ABP investeert) vertrekken nu van de Zuidas,” zegt vastgoedanalist Van Vliet. “Deze internationale financiële dienstverleners vullen dat gat weer op. De Zuidas blijft voor hen landingsplaats nummer één, de toegangspoort tot de stad. Over vijf jaar durven ze vast ook naar andere stadsdelen te kijken.”

Koppositie

Tegelijkertijd leeft volgens hem ook de rest van de stad op. “ABN gaat net als ING eerder, naar Zuidoost. Intertrust en APG naar Sloterdijk. Die gebieden worden daar beter van, de hele stad wordt daar beter van. We zien dat de grote financiële spelers zich in Amsterdam blijven ontwikkelen, een transitie doormaken, soms van plek wisselen, afslanken of, zoals Mollie en Adyen, groeien. Ze vertrekken nauwelijks.”

Of Amsterdam zijn pas verworven koppositie behoudt, hangt af van de financiële brexitonderhandelingen tussen Brussel en Londen die nog altijd lopen. De kans dat die overeenkomst er voor eind maart komt, lijkt vooralsnog klein. Lukt het wel, dan kan de Britse hoofdstad weer over de Nederlandse pretendent bokje springen.