Amsterdam staat aankomend weekend in het teken van urban sports

Urban Sports Week Amsterdam verzorgde tijdens voorgaande edities demo's op het Museumplein. Beeld ANP

In de Centrale Markthal, House of Urban Sports en Skatepark Noord worden een groot aantal activiteiten georganiseerd, variërend van wedstrijden inlineskaten, skateboarden en 3×3 basketbal.

Wethouder Simone Kukenheim (Sport) is blij dat dat de USWA door kan gaan en Amsterdammers de kans krijgen om urban sports uit te proberen. “Urban sports gaat namelijk niet alleen om het sporten of het bewegen zelf, maar juist ook om de hele cultuur eromheen, het ontdekken van grenzen, onderdeel worden van een community en anders kijken naar de ruimte in de stad,” zegt ze. “Juist die cultuur is voor velen de motivatie om te blijven sporten.”

Voor de agenda: liefhebbers van inlineskaten kunnen zaterdag onder andere het Open Nederlands Kampioenschap Park Inlineskaten voor mannen en vrouwen bezoeken in de House of Urban Sports. Voor fans van basketbal en voetbal zijn er zondag wedstrijden te zien in de Centrale Markthal. Het hele programma is te bekijken op de website van de USWA.