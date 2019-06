Amsterdam sluit symbolisch klimaatakkoord voor de stad

Marieke van Doorninck, wethouder Duurzaamheid in Amsterdam. Beeld ANP

Wethouder van Duurzaamheid Marieke van Doorninck presenteerde het Amsterdamse klimaatakkoord donderdagmorgen in techniekmuseum Nemo. Een lange rij organisaties presenteerden ter gelegenheid van festival We Make The City wat zij doen om hun buurt of bedrijf te verduurzamen.

Zo beloven de haven en bedrijvenvereniging Oram een waterstoftankstation op Westpoort. Artis onderzoekt de mogelijkheden van geo- thermie en verwerkt groen afval (olifantenpoep!) tot compost. Elvis Ruth Penuel (25) uit Zuidoost presenteerde zijn voornemen om een windmolen te bouwen voor de buurt Kraaienest.

Leuk om te doen

De Wallen worden omgedoopt tot het Green Light District onder het motto: als het kan in het oudste stukje stad, kan het overal. Een samenwerkingsverband van onder meer de NV Zeedijk, Groene Grachten, De Gezonde Stad en de TU Delft zal panden verduurzamen, van appartementen tot een bouwblok en een winkelstraat.

Anders dan bij het landelijke Klimaatakkoord gaat het hier niet over wetten, belastingen en subsidies. Het is geen contract en wordt niet ondertekend. “Het is geen heilig verdrag, maar een verbond dat we sluiten,” zei Van Doorninck vanmorgen.

Anders dan het Klimaatakkoord waar landelijk over gesproken wordt, heeft het Amsterdamse klimaatakkoord een hoog symbolisch gehalte. “Door de initiatieven willen we laten zien wat er allemaal al kan, dat het niet zuur is, maar ook leuk kan zijn om mee te doen. Het is absoluut iets symbolisch, maar als dat een jongen van 25 inspireert om een windmolen te bouwen doen we toch iets goed.”

Nieuw Amsterdams Klimaat lanceert ook een website die laat zien welke organisaties en welke Amsterdammers zoal bezig zijn met verduurzaming. Door mee te doen spreken organisaties uit dat ze zich willen inzetten voor de energietransitie in de stad. Na drie maanden en ruim 700 gesprekken zijn het er volgens Van Doorninck al 150. “Nog eens 200 organisaties staan te popelen om te beginnen.” Het akkoord moet hen inspireren en zichtbaar maken. Op haar beurt wil de gemeente belemmeringen wegnemen en de mogelijkheden die er al zijn voor leningen, subsidies en advies beter ontsluiten.

Doorgerekend

Voor de harde doelstellingen is niet het Amsterdamse klimaatakkoord, maar de routekaart die Van Doorninck eerder lanceerde. Daarin staat de ambitie dat Amsterdam in 2030 55 procent minder CO2 uitstoot en in 2050 helemaal klimaatneutraal is. Die routekaart wordt ook doorgerekend om te zien of de doelen worden gehaald. De initiatieven uit het Klimaatakkoord worden wel deel van de definitieve versie van de routekaart.

Uiteindelijk is Amsterdam toch afhankelijk van landelijk beleid. Van Doorninck riep het kabinet op nu snel te komen met hét Klinaatakkoord. “Geef ons de instrumenten die we nodig hebben.” Maar dat heeft Amsterdam dus niet belet om een eigen klimaatakkoord te sluiten. “We hebben Den Haag nodig, maar we gaan niet wachten op Den Haag.”