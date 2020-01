Amsterdam sluit cruciale computersystemen uit angst voor hackers

De raadzaal in het stadhuis van Amsterdam Beeld ANP XTRA

Een 9.8 op een schaal van 10. Zo ernstig zijn de lekken in de software van het Amerikaanse ­bedrijf Citrix, die wordt gebruikt door veel over­heden, zorginstellingen, universiteiten en ondernemingen.



Serversoftware van Citrix stelt gebruikers in staat van buitenaf toegang te krijgen tot computersystemen zoals voor thuiswerken of om op afstand specifieke software te gebruiken.

Een oplossing voor het beveiligingslek, die ­vorige maand door het Amerikaanse bedrijf is verspreid onder zijn gebruikers, blijkt nu niet afdoende te zijn. Daardoor is de kans groot dat buitenstaanders toch kunnen binnendringen in de systemen.

Begin deze week maande het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gemeentes en cruciale diensten de beveiligingsupdates van Citrix snel te installeren.

Donderdagavond sloeg de datawaakhond opnieuw groot alarm. ‘Ook wanneer u recent maatregelen heeft toegepast, is er alsnog de mogelijkheid dat kwaadwillenden toegang kunnen hebben tot uw netwerk.’ Een oplossing (patch) voor de problemen is nog niet beschikbaar en wordt op zijn vroegst maandag verwacht.

Thuiswerken onmogelijk

Gemeentes en bedrijven sloten vrijdag massaal de toegang af tot diensten die gebruik­maken van Citrixservers. Daaronder Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, maar ook kleinere gemeenten als Tietjerksteradeel.

‘Voor medewerkers is de thuiswerkomgeving niet beschikbaar,’ aldus een mail van de gemeente Amsterdam aan ambtenaren en raadsleden. “Ook e-mail op laptop, telefoon of iPad is niet voorhanden. Op gemeentelijke kantoren kan wel gewerkt worden.’

De gemeente onderzoekt nog of er meer risico’s zijn. “We inventariseren welke gemeentelijke processen door deze maatregel gehinderd worden. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een oplossing.” Eerder deze week bleek dat Amsterdam nog altijd computers op Windows 7 heeft draaien, terwijl Microsoft de ondersteuning daarvan heeft gestaakt.

Ook Amsterdamse ziekenhuizen gebruiken Citrixsystemen, waaronder VU en AMC. Een ander ziekenhuis wil vanwege de risico’s niet bij naam worden genoemd.

“We hebben meteen maatregelen genomen en de logbestanden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat niemand het netwerk was binnen­gedrongen,” zegt systeembeheerder Ewald Beekman van Amsterdam UMC, waar het AMC en de VU onder vallen. “Bij ons is niet ingebroken.”

“Door de kwetsbaarheid zouden hackers op afstand software kunnen plaatsen in netwerken. Neem je geen maatregelen, dan kunnen hackers gijzelsoftware installeren.” Dat er nog altijd geen afdoende update van Citrix beschikbaar is, noemt Beekman zorgelijk. “Maar de maatregelen die wij hebben getroffen, zijn voldoende om hackers buiten de deur te houden.”

Citrixcrisis

De Citrixcrisis grijpt daarmee snel om zich heen. Deze week traden de eerste slachtoffers van het lek naar buiten, waaronder de gemeente Zutphen en een ziekenhuis in Leeuwarden.

Het Amerikaanse miljardenbedrijf, dat gebruikers op 17 december voor het eerst waarschuwde, ligt niet alleen onder vuur. Inmiddels groeit ook de kritiek op het NSCS, dat zulke bedreigingen in de gaten moet houden.

De instelling alarmeerde in december wel ‘cruciale’ diensten, waaronder systeembanken en gemeentes, maar trad niet verder naar buiten met het advies. Daardoor tastte een groot aantal bedrijven tot voor kort in het duister.

Bij een steekproef ontdekte cyberdeskundige Bad Packets deze week bij 713 Nederlandse bedrijven en instellingen getroffen servers. Wereldwijd gaat het er volgens het bedrijf om meer dan 25.000.