Amsterdam slaat de handen ineen voor betere kwaliteit onderwijs: ‘De druk op de scholen is te groot’

Een unicum: Amsterdamse scholen, de kinderopvang en de gemeente gaan samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs): ‘De beste school zou altijd de school om de hoek moeten zijn.’

Elk kind heeft het recht op een goede opvang en goed onderwijs, maar niet alle kinderen in de stad krijgen dat. Met grote gevolgen: zulke jongeren behalen minder vaak een diploma, hebben moeite met het vinden van werk, belanden vaker in onzekere banen met weinig groeimogelijkheden en hebben weinig bestaanszekerheid.

Ongelijk investeren voor gelijke kansen is inmiddels een bekend credo om deze trend te doorbreken. Een leus groot gemaakt door Marjolein Moorman, al ruim vijf jaar de onderwijswethouder in Amsterdam. Samen met wethouder Sofyan Mbarki (Mbo) tekent ze namens de gemeente met de kinderopvang, schoolbesturen en het mbo een convenant om de kwaliteit van het onderwijs in de stad op hetzelfde niveau te krijgen.

Het is de eerste keer dat zoveel partijen in een gemeente deze afspraken met elkaar maken. Waarom is Onderwijs Ambities Amsterdam (OAA) belangrijk?

“We zien dat het onderwijs enorm onder druk staat. In een nieuw rapport lezen we weer dat de leeskwaliteit achteruitgaat. Iedereen werkt zich helemaal het blubber, maar we moeten niet uit het oog verliezen dat elk kind goed onderwijs verdient. Scholen zijn bezig met het blussen van branden. Met deze afspraken willen we ervoor zorgen dat we het Amsterdamse onderwijs op de lange termijn weer op orde krijgen.”

De gezamenlijke afspraak is ter herinnering, van wat het onderwijs moet zijn?

“Het is het niet loslaten van een ambitie. En misschien zelfs nog wel steviger duidelijk maken wat het doel is. Ook omdat we zien dat de verschillen heel groot zijn tussen de stadsdelen. In Nieuw-West zit bijvoorbeeld een kwart van het totale lerarentekort. Dat betekent dat kinderen daar een minder grote kans hebben op een leraar voor de klas en dat zij met een achterstand beginnen.”

Maar dit convenant tovert geen leraren tevoorschijn.

“Hiermee zeggen we: we zijn solidair. De partijen onderschrijven de afspraken die we al gemaakt hebben om het lerarentekort tegen te gaan, zoals een lerarenbonus op scholen waar de nood het hoogst is of de voorrangsregeling voor woningen. Maar we moeten de problemen wel blijven benoemen. We voorkomen hiermee dat scholen voor zichzelf kiezen, waardoor de ongelijkheid in de stad nog groter wordt.”

Wat betekent het concreet?

“Transparant zijn over wat je nodig hebt, maar ook over de kwaliteit op een school. Op sommige scholen gaat het ontzettend goed, hoewel ze misschien op een plek zitten waar je dit niet zou verwachten. Wat zijn dan de succesfactoren? We weten dat een sterke schoolleider meespeelt of een goed pedagogisch klimaat, maar het is vaak meer. Die data werden nooit uitgewisseld, maar dat gaat nu wel gebeuren. Dát is solidariteit.”

Heeft u een voorbeeld van hoe dit werkt?

“Een paar jaar geleden was er een school in Zuid waar slechts twee bevoegde leraren voor de klas stonden. De kwaliteit van het onderwijs was duidelijk ondermaats, maar de inspectie had niet de noodbel geluid. Een nieuwe schoolbestuurder toonde lef en zei ook dat dit niet goed was voor de kinderen, waarna de school sloot. Die kinderen werden vervolgens op talloze scholen geweigerd, omdat ze een enorme leerachterstand hadden. Je wilt dat samen kunnen voorkomen.”

Het klinkt bijna als een nieuwe onderwijsinspectie.

“Integendeel. We zijn nu geneigd om heel erg te kijken naar het eindresultaat. Maar als ouders hun kinderen ondersteunen of bijles bieden, wat zegt dat dan over de schoolkwaliteit? Die afspraken, over wat we zien als goede kwaliteit, gaan we maken. Daarna gaan we monitoren en sturen. Het is echt een onderlinge afspraak die we hebben.”

Maar het betekent niet dat bijvoorbeeld leraren uit het centrum in Nieuw-West gaan werken?

“Meerdere schoolbesturen zeggen wel gesprekken daarover te voeren, maar ze kunnen het niet afdwingen en je wilt voorkomen dat docenten weglopen. Ik vind het wel goed dat ze erover nadenken. Het is een goede omwenteling.”

Wat hoopt u dat het gaat betekenen voor toekomstige generaties?

“Dat we nooit, nooit, maar echt nooit onze ambities voor goed onderwijs gaan loslaten. Het is een van de meest waardevolle dingen die we hebben in de samenleving. Een collectieve waarde. In Finland zeggen ze: de beste school zou altijd de school om de hoek moeten zijn. Het mag niet afhankelijk zijn van waar je opgroeit.”

Tegelijkertijd neemt het particuliere onderwijs enorm toe.

“Dat is voor degenen die het zich kunnen permitteren. Zij hebben minder last van het onderwijs dat onder druk staat. We zien ook dat de toestroom naar het speciaal onderwijs in Amsterdam weer toeneemt, terwijl deze kinderen in het reguliere onderwijs horen. Het is niet dat de kinderen in Amsterdam ineens heel erg veranderd zijn, maar de druk op de scholen is te groot. Met dit convenant dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het tij te keren.”

Wat staat er verder in het convenant?

Alle Amsterdamse kinderen tussen 2 en 4 jaar moeten naar de voorschool of kinderopvang gaan, zodat zij goed voorbereid aan de basisschool beginnen. Daarnaast moet de basiskwaliteit van de ruim 300 Amsterdamse scholen op hetzelfde niveau komen en wordt dit jaarlijks gemonitord. Door het uitwisselen van informatie wordt beter in kaart gebracht waar het slecht gaat, waardoor besturen makkelijker kunnen aansturen. Onderzoeken laten ook zien dat kinderen met sociaal-economische achterstand vaker een vmbo-advies krijgen, waarna een mbo-studie volgt. De uitval blijkt hier echter groot: jongeren zijn vaak ontevreden over hun studiekeuze, doordat ze dit niet goed doordacht hebben, en kennen motivatieproblemen. Afgesproken is om deze jongeren eerder voor te bereiden op toekomstige studiekeuzes. Ook moet de leerroute vmbo, mbo en daarna hbo als ‘krachtig en volwaardig’ worden gezien. Veel concrete andere afspraken sluiten verder aan op beleid waar onderwijswethouder Marjolein Moorman al langer voor pleit: meer woningen voor docenten in de stad, meer geld voor leraren die in achterstandswijken werken, bedrijven zover krijgen dat ze goede stageplekken aanbieden voor mbo’ers en alleen investeren in schoolgebouwen met genoeg leerlingen. De partijen zeggen dat dit convenant een startpunt is voor meer gezamenlijk overleg. Het hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) zullen pas bij latere uitwerkingen van het convenant worden betrokken.

