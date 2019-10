Amsterdam scoort slecht op wereldranglijst groenste steden

Amsterdam staat op de 58 plaats op wereldranglijst groenste steden. Beeld ANP

Voor de wereldranglijst zijn in totaal 98 steden in 51 landen bekeken, waarvan 24 Europese steden. Waar het Zuid-Afrikaanse Durban een score van 84 uit 100 haalt, scoort Amsterdam een 56.5. Op Europees niveau staat Amsterdam nog lager, op de achttiende plek van de 24 steden. Rotterdam staat op de 22e plaats. De in totaal 24 Europese steden zijn aangesloten bij een netwerk van wereldsteden die zich inzetten om klimaatverandering aan te pakken.

De Hugsi-ranglijst is de eerste indexering voor groene steden die is gebaseerd op cijfers die zijn opgesteld aan de hand van satellietbeelden, kunstmatige intelligentie en ‘deep learning’-technieken. Die methoden geven inzicht in het percentage groen in een stad. Belangrijke onderdelen waar naar is gekeken zijn de gezondheid van de vegetatie, de verdeling van de groene ruimten, de groene ruimte per persoon, het aantal bomen per begroeid gebied en de ontwikkeling van de groene ruimte.