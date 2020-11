Amsterdam scoort slecht in lijst gezondste steden

Het centrum van Amsterdam vanuit de lucht. Beeld ANP

Nummer twee is Nijmegen, Maastricht maakt de top drie compleet. Zaanstad scoort met de twintigste plaats het slechtst. Arcadis heeft de twintig steden (de grootste gemeente van elke provincie, aangevuld met de acht grootste gemeenten van Nederland) beoordeeld op vijf onderdelen: mobiliteit, buitenruimte, milieu, gebouwde omgeving en gemeenschap. De onderzoekers maakten daarbij gebruik van informatie van onder meer het RIVM, de GGD en het CBS.

“Het is voor het eerst dat er nu zo’n overzicht beschikbaar is. Wij konden geen vergelijkbaar onderzoek vinden waarin informatie over de kwaliteit van de buitenruimte voor zoveel steden op een rij is gezet en met elkaar is vergeleken,” aldus John Boon namens het onderzoeksteam van Arcadis.

Dat Groningen als overtuigende winnaar uit de bus komt, is volgens Boon niet verrassend. “Deze stad probeert al sinds de jaren 70 de auto zoveel mogelijk uit de binnenstad te weren. En met succes. Nergens ter wereld wordt zo vaak de fiets gepakt als in Nederland en van de onderzochte steden is Groningen daarin de koploper. De gemeente probeert zelfs nóg meer mensen te verleiden de fiets te pakken door de aanleg van fietsnelpaden en het herinrichten van wegen waardoor de auto ondergeschikt wordt aan de fiets.’’

Groningen beschikt daarnaast over relatief veel groen en schaduwrijke plekken in de wijken. Boon: “Dit soort plekken wordt door klimaatverandering belangrijker, met name steden worden geconfronteerd met hittestress.’’

Grote steden

De vijf grootste steden van het land (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) komen niet voor in de top tien. Utrecht scoort met een twaalfde plaats nog het best. De grote steden presteren vooral slecht als het gaat om milieu, buitenruimte en gemeenschap. Op de onderdelen mobiliteit (onder meer openbaar vervoer) en gebouwde omgeving horen ze juist tot de koplopers. De drie kleinste steden Terneuzen, Emmen en Maastricht staan wel alle drie in de top tien.

Nummer twintig, Zaanstad, heeft volgens Arcadis de pech dat het van oudsher een industriestad is. Annius Hoornstra, concerndirecteur stedelijke ontwikkeling bij de gemeente Zaanstad beaamt dat. “Daarnaast hebben we last van Schiphol en de uitstoot van Tata Steel. Dat draagt niet bij aan een hoge score. Aan de andere kant ben ik toch verbaasd dat we helemaal onderaan bungelen. Zaanstad is juist een hele groene en waterrijke gemeente, je zit hier zo in de natuur. En op het gebied van mobiliteit hebben we ook weinig te klagen. Maar goed, we gaan proberen ons vanuit een achterstandspositie terug te knokken.’’

Het is de bedoeling dat Arcadis over een paar jaar opnieuw een Gezonde Stad Index maakt.