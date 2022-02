Amsterdam scoort qua groen het slechtst: 7 op 10 meest versteende buurten in de stad

Jan Maijenstraat. De buurt is een van de tien meeste versteende buurten van het land. Ook zes andere buurten horen bij de top 10. Beeld Jakob Van Vliet

Een strook groen in de buurt verhoogt niet alleen het woongenot en de gezondheid van de bewoners, maar stadsnatuur is ook essentieel voor de biodiversiteit. Toch is meer dan de helft van de buurten in de grote steden versteend, en Amsterdam is daarin met ruime voorsprong koploper.

De organisatie Natuur & Milieu deed onderzoek naar 1937 buurten in de 32 grootste Nederlandse gemeenten. Daaruit blijkt dat in 53 procent daarvan te weinig ruimte is voor groen. Zeven van de tien meest versteende buurten liggen in Amsterdam. Het zijn de Concertgebouwbuurt en Cornelis Schuytbuurt (Museumkwartier), Van der Helstpleinbuurt (Nieuwe Pijp), Orteliusbuurt (Hoofdweg), Indische Buurt-Zuid, Jan Maijenbuurt (Van Galenbuurt) en Cremerbuurt-Oost (Helmersbuurt).

Nieuwbouwwijken

Zelfs in een op de drie nieuwbouwwijken is te weinig ruimte voor groen. Van de tien meest versteende nieuwbouwwijken liggen er opnieuw zeven in Amsterdam. Dat zijn Zuidas-Zuid, NDSM-terrein, Laan van Spartaan (Kolenkitbuurt), RI-Oostterrein (Zeeburgereiland), Haveneiland-Noord (IJburg), Houthavens-West en Vivaldi (Zuidas).

De natuur- en milieuorganisatie gebruikte twee normen: in een buurt moet ten minste 75 vierkante meter groen per woning aanwezig zijn en er moet in een buurt ten minste één groengebied – een park of grasstrook – van minimaal 1 hectare aanwezig zijn. Een hectare is ongeveer anderhalf voetbalveld.

Aaneengesloten groen

Van de 1937 buurten (met in totaal 6,4 miljoen bewoners) die werden geanalyseerd, hadden 1030 buurten (3,5 miljoen inwoners) minder dan 75 vierkante meter groen per woning. In 10 procent van de buurten (475.000 inwoners) was geen aaneengesloten groen van een hectare.

Rob van Tilburg, directeur programma's bij Natuur & Milieu, waarschuwt voor de verstening van Nederland. “Als je je realiseert dat nieuwbouwwijken worden gebouwd voor de komende vijftig, honderd jaar, trek je echt een wissel op de toekomst. Dit is het moment om bij grote bouwprojecten de bakens te verzetten.”

Stadsgroen trekt vlinders, bijen en vogels aan. Van Tilburg: “De gierzwaluw en huismus zijn nu al in gevaar door de gevolgen van verstening. Ook mensen ervaren een veel hogere levenskwaliteit in groene buurten dan in versteende wijken. Gezondheid vaart wel in een groene stad.”

Ook helpt stadsgroen bij de gevolgen van de klimaatverandering. Van Tilburg: “Het gevolg van de verstening is hittestress. We gaan hetere zomers tegemoet, en wijken met veel groen, bomen, gras en parkjes zijn koeler dan versteende buurten.”

Meer hoosbuien

Dat geldt eveneens voor de neerslag. Van Tilburg: “Er komen steeds meer hoosbuien aan. Je ziet nu al dat hele wijken blank komen te staan. Een stad heeft een goede waterbuffer nodig, en voldoende plekken waar het regenwater in de grond kan zakken.”

In het manifest Bouwen voor Natuur, ondertekend door een coalitie van maatschappelijke organisaties, gemeentes, projectontwikkelaars, bouwers en banken, pleit Natuur & Milieu daarom om natuurinclusief bouwen wettelijk te verplichten. Van Tilburg: “Er moet een landelijke, verplichte norm komen. Amsterdam is een van de gemeenten die het manifest vorig jaar vol overgave heeft ondertekend.”