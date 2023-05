Amsterdam scoort goed op groen en blauw, en dat drijft de woningprijzen op

Een zomerse dag aan de Gaasperplas. Beeld Jean-Pierre Jans

Amsterdamse woningen zijn door de aanwezigheid van groen en blauw (water) gemiddeld 1 procent duurder dan het gemiddelde in Nederlandse steden. Ten opzichte van de drie andere grote steden zijn woningen hier ongeveer 3 procent duurder door het turquoise karakter van de stad. Een woning in een wijk met tien procentpunt meer groen en blauw is gemiddeld 2,3 procent duurder dan een woning in een wijk met minder groen of water.

Uit onderzoek van Atlas Research, dat de vijftig grootste gemeenten vergelijkt en vandaag verschijnt, blijkt dat mensen bereid zijn extra te betalen voor een Amsterdamse ­woning, niet alleen omdat de stad veel groen en water heeft, maar ook vanwege de ligging in een ­natuurlijke omgeving. “Natuur is duidelijk aanwijsbaar van waarde voor bewoners,” zegt ­onderzoeker Marten Middeldorp.

Amsterdam scoort ondanks het grootstedelijke karakter van de stad bovengemiddeld op ‘groenblauwe woonaantrekkelijkheid’. “In het centrum zijn natuurlijk veel grachten, en in de wijken direct daaromheen zijn vaak grote parken. Dat speelt een rol in woonkeuzes die mensen maken.”

Flevopark

Het groen of water hoeft niet per se héél dichtbij te zijn, maar wel in de buurt: de resultaten geven aan dat mensen groen en blauw in de wijk zoals parken, plantsoenen of recreatieplassen, zelfs hoger waarderen dan bomen of groene tuinen in de straat, en dan bossen of rivieren in de wijde omgeving. Wanneer die natuur in de wijk ook nog een grote biodiversiteit herbergt, is ­deze extra waardevol. Middeldorp denkt daarbij bijvoorbeeld aan het Flevopark.

Ook woningen die op acceptabele reisafstand liggen van een Natura2000­-gebied blijken aanmerkelijk duurder te zijn. Middeldorp: “Mensen zijn niet alleen bereid om te betalen voor een woning in een wijk met veel groen of blauw, maar ook als dat bereikbaar is binnen acceptabele reistijd.”

Eenzaam boompje

Volgens Middeldorp is moet het groen wel volume hebben. “De kwaliteit moet hoog zijn, je bent er niet met schaamgroen: zo’n eenzaam boompje dat moet verhullen dat er ergens niet voldoende natuurschoon is. Een park met een hoge natuurwaarde, met biodiversiteit en bijzondere soorten in de buurt, draagt bij aan woonaantrekkelijkheid.”

De uitkomsten zijn in het bijzonder relevant voor een stad als Amsterdam, zegt Middeldorp, door de grote druk op de ruimte. “Dit onderzoek laat zien dat groen en blauw in de wijk en in de wijde omgeving een significante bijdrage leveren aan de woonaantrekkelijkheid van een plek. Wij hebben dat gemeten als de gebleken betalingsbereidheid om op een bepaalde plek een huis te kopen.”

Goede voorzieningen

Vooral water speelt voor Amsterdam een belangrijke rol in het onderzoek: bijna een kwart van de oppervlakte van de stad wordt gevormd door water. Van het Amsterdamse grondgebied wordt 35 procent gebruikt voor woningen.

Nationaal gezien blijft Amsterdam ook dit jaar de aantrekkelijkste gemeente om te wonen, zo blijkt uit het onderzoek. De stad wordt op grote afstand hooguit gevolgd door Amstelveen, Leiden en Utrecht. Emmen is de stad die het minst aantrekkelijk is om te wonen.

Amsterdam heeft overdadig veel te bieden. Volgens Middeldorp steekt het voorzieningenniveau op bijna alle gemeten onderdelen – podiumkunsten, culinair aanbod, horeca en nachtcultuur – met kop en schouders boven alle andere steden uit. “Ook als je rekening houdt met het grotere inwonertal van de stad. Daarnaast biedt Amsterdam haar inwoners een zeer goede baanbereikbaarheid, is er met twee universiteiten een breed aanbod van opleidingen en is het historische karakter van de stad van waarde.”

Hittestress

Water en groen in steden heeft een dempend effect op hittestress, zegt Middeldorp. “In straten met veel groen en blauw is de verwachte impact van hitte kleiner, doordat het groen en blauw schaduw en verkoeling biedt.”

Volgens de onderzoeker zijn juist ouderen bijzonder gevoelig voor hittestress en zullen dus veel baat hebben bij koelere straten in een veranderend klimaat. “Juist in tijden van vergrijzing, waarin ook wordt verwacht dat ouderen langer thuis blijven wonen, kan groen en blauw in de straat helpen om die beleidsdoelstelling te verwezenlijken.”

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.