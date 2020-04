Amsterdam schuift excuses slavernij door naar volgend jaar

Het Nationaal Monument Slavernijverleden tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij in het Oosterpark, in 2018. Beeld ANP

Dat laat directeur Urwin Vyent van het Ninsee weten, het instituut dat de herdenking organiseert. “Het is aan de gemeente, maar wat ons betreft is dit een verstandig besluit. Ook door de maatregelen tegen corona is dit niet het juiste moment.”

De herdenking gebeurt dit jaar in aangepaste vorm. Tijdens een korte ceremonie zullen kransen worden gelegd door burgemeester Femke Halsema, minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs en voorzitter Barryl Biekman van het Landelijk Platform Slavernijverleden.

De plechtigheid wordt live uitgezonden op televisie. Vyent: “We doen een beroep op het publiek om niet naar het Oosterpark te komen. De mensen die er per se bij willen zijn, zullen we vragen om gepaste afstand tot elkaar te bewaren.”

Emotie

De afgeslankte opzet leent zich volgens Vyent niet voor het aanbieden van excuses door het gemeentebestuur, zoals het plan was. “Het is een onderwerp dat binnen de gemeenschap veel emotie oproept. Als het gebeurt, moet dat op een goede manier gebeuren.”

Als gevolg van de maatregelen tegen corona is ook het festival in het Oosterpark afgeblazen. Vyent: “Daar wordt normaal ook het gesprek gevoerd. Dat is een goede plek voor debat. We willen niet dat het zich uitsluitend op de sociale media afspeelt.”

Discussie

Het Ninsee is de afgelopen maanden overspoeld met mails over de Amsterdamse excuses. “Er is veel discussie. Over de noodzaak van herstelbetalingen. Waarom het Amsterdamse stadsbestuur excuses aanbiedt en niet het kabinet,” vertelt de directeur.

Het instituut wil het uitstel aangrijpen om met de verschillende groepen over deze onderwerpen in gesprek te gaan. “Het zou goed zijn voor de herdenking als we die discussies kunnen voeren in de aanloop naar de excuses, en niet achteraf.”

Onderzoek

Dat excuses worden aangeboden, staat nog niet met zekerheid vast. Het stadsbestuur is in afwachting van de resultaten van een onderzoek door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis naar het aandeel van Amsterdam in de trans-Atlantische slavenhandel.

Het stadsbestuur laat weten nog na te denken over verschillende scenario’s en wil nu niet reageren.