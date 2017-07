Amsterdam schuift aan voor Zomergast Van der Laan

Hij is een verbindende kracht. Ik dacht dat het mooi zou passen om dan ook samen naar het interview te kijken

Tv-programma's samen kijken? Daar is normaliter weinig animo voor. Oké, er was een laffe poging om de finale van Temptation Island samen te beleven, in menig kroeg is de finale van het Songfestival getoond, maar daar houdt het wel op.



Toch geen Museumplein

Maartje Weijers van creatief bureau Boomerang Create wist echter meteen nadat Van der Laan werd aangekondigd als Zomergast wat er moest gebeuren. "Hij is een verbindende kracht. Ik dacht dat het mooi zou passen om dan ook samen naar het interview te kijken. Het Museumplein is nog even ter sprake geweest als locatie en de gemeente wilde daar best naar kijken, maar het leek ons met het wisselvallige weer toch te ingewikkeld om een menigte van honderden mensen bij regen te verplaatsen."



Na inmenging van Nachtburgemeester Amsterdam bleek het Scheepvaartmuseum bereid. De inschrijving voor de duizend plaatsen - zelf stoeltjes of kussens meenemen - was razendsnel vol. Weijers: "Momenteel heeft Het Scheepvaartmuseum ook de expo 'Ode aan een Amsterdammer', waar een portret van Van der Laan hangt. Dat valt mooi samen."



Oranjetaferelen

Zomergasten-presentatrice Janine Abbring gaf vorige week nog aan dat ze moeilijk kon geloven dat honderden mensen samen drie uur naar het interviewprogramma gaan kijken, maar ook op andere locaties is het niet bij een voornemen gebleven. Onder andere De Balie, Q-Factory, Het Ketelhuis, Walter's Woodbury Bar en Café Struik hangen een groot scherm op voor Van der Laan.



Weijers verwacht geen Oranjetaferelen in het Scheepvaartmuseum. "Bezoekers komen echt om het interview te bekijken. Hopelijk houdt iedereen de aandacht vast en kunnen we na afloop samen napraten over onze burgemeester."



Lees ook: Van der Laan gaat in Zomergasten voor Schaefer en Nouri