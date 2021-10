Amsterdam schroeft handhaving coronapas in horeca op

Twee weken geleden bleek dat de Amsterdamse horeca bezoekers vaker niet dan wel controleerde. Beeld ANP

Uit bron- en contactonderzoek van de GGD ‘blijkt dat de horeca één van de meeste waarschijnlijke bronnen van besmetting is, naast besmetting in huiselijke kring, op de werkvloer en op school. Er is daarnaast een toename van clusters van drie of meer besmettingen, die terug te leiden is tot horecabezoek,’ schrijft de gemeente in een persbericht.

Volgens de gemeente is het noodzakelijk dat horecagelegenheden controleren op de coronatoegangspas om veilig en gezond horecabezoek mogelijk te maken. De gemeente doet daarom een beroep op horeca om strenger te gaan controleren. Ook zet de gemeente vanaf vrijdagavond zelf meer handhavers in om in te grijpen bij plekken waar de regels na waarschuwing nog steeds niet gevolgd worden. ‘Dat betekent dat horecaondernemingen dit weekend een bezoek van handhavers kunnen verwachten. Waar nodig kunnen handhavers overgaan tot sluiting.’

Afwijkend beeld

Enkele dagen na het invoeren van de coronapas liet de gemeente nog weten tevreden te zijn over de controle door de horeca. Maar twee weken geleden bleek uit onderzoek van Het Parool dat de Amsterdamse horeca bezoekers vaker niet dan wel controleerde. Verslaggevers gingen eenmalig langs bij diverse horecagelegenheden, verspreid over alle stadsdelen en op verschillende tijdstippen. In ruim 63 procent van de gevallen (76 zaken) werd niet om een coronapas gevraagd.

Dat in Amsterdam weinig werd gecontroleerd, week af van het landelijke beeld. Onderzoeksbureau I&O Research stelde vlak daarvoor vast dat Nederlanders slechts in zo’n 35 procent van de horecazaken niet altijd een QR-code bij zich hoeven te hebben.

‘Nul boetes’

Jan Paternotte (D66), Tweede Kamerlid en voormalig gemeenteraadslid in Amsterdam, uitte vrijdagochtend flinke kritiek op burgemeester Halsema, nadat donderdag uit een publicatie van Trouw bleek dat Amsterdam geen boetes had uitgedeeld aan horecazaken die niet controleerden op de coronapas. ‘Amsterdam heeft welgeteld nul boetes uitgedeeld voor niet handhaven coronacheks,’ twitterde hij. ‘Terwijl in de hoofdstad de vaccinatiegraad laag is en de ziekenhuizen volstromen. Als je maatregelen niet handhaaft, dan zijn ze niet effectief.’ Volgens Paternotte zouden burgemeesters van andere gemeenten gezegd hebben dat ‘hun’ ondernemers niet handhaven omdat het in Amsterdam ook niet gebeurt. De stad heeft een voorbeeldfunctie, aldus Paternotte.

GroenLinks-raadslid Imane Nadif tweette in een reactie op Paternotte dat het ‘makkelijk is om met de vinger te wijzen naar Amsterdam en burgemeester Halsema’. Volgens Nadif heeft de burgemeester al eerder ‘duidelijk aangegeven dat er niet voldoende handhavers zijn om dit uit te voeren. D66 vergeet echt voor het gemak dat ze verantwoordelijk zijn voor het falend coronabeleid als coalitiepartner.’

Vrijdag stelde D66 in Amsterdam na de tweets van Paternotte vragen aan het college. Daarmee leek de partij al te zinspelen op een strengere controle van de horeca op de coronapas. ‘De D66-fractie maakt zich, in het licht van de stijgende besmettingen, zorgen over de effectiviteit van geldende maatregelen. Zeker als signalen van bereidheid die maatregelen op enigerlei wijze te handhaven, ontbreken,’ schrijft D66-gemeenteraadslid Marijn Bosman.