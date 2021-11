Amsterdam schrapt vuurwerkshows tijdens jaarwisseling

Beeld ANP

Dat schrijft Halsema in een brief aan de gemeenteraad. De burgemeester stelt dat de perspectieven voor de feesten ‘zeer somber’ zijn en dat het niet verantwoordelijk is om de voorbereidingen voor grote vuurwerkshows door te zetten. Ook vindt Halsema dat ‘het karakter van de vuurwerkshows’ zich niet leent om te werken met coronatoegangsbewijzen.

🚫 Door de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames, en de extra maatregelen, gaan de nieuwjaarsvieringen dit jaar helaas niet door. ⤵️https://t.co/0Brhj6doHd — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) 15 november 2021

Het is een volgende domper voor vuurwerkliefhebbers en -verkopers. In oktober werd al bekend dat Amsterdammers tijdens oud en nieuw ook zelf geen vuurwerk mogen afsteken. De burgemeester zei toen wel te werken aan een centrale viering, met een nationaal aftelmoment, en kleinere vieringen van de jaarwisseling op allerlei plekken in de stad. ‘Omdat het heel onzeker is hoe het verder zal gaan, en we nu al flinke investeringen moeten doen voor deze shows, is het niet verantwoord om door te gaan met de voorbereidingen,’ aldus de burgemeester.

Het is nog niet bekend of andere steden het voorbeeld van Amsterdam volgen. In Rotterdam wordt bijvoorbeeld traditiegetrouw op de Erasmusbrug een grote show gegeven en in Den Haag op de Hofvijver.

60 procent minder vuurwerkgewonden

Het wordt het tweede jaar op rij dat Amsterdam vuurwerkloos is tijdens de jaarwisseling. Vorig jaar werd op verzoek van de zorg besloten tot een algeheel vuurwerkverbod. Wegens de drukte stelden ziekenhuizen dat zij een grote groep vuurwerkgewonden er toen niet bij konden hebben. Door het verbod daalde het aantal vuurwerkslachtoffers dat zich tijdens oud en nieuw op de spoedeisende hulp meldde met 70 procent. Bij de huisartsenposten zagen dokters 60 procent minder vuurwerkgewonden.

Het demissionaire kabinet kijkt nu naar een gehele afschaffing. Vorige week hebben zij het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd, maar het OMT heeft aangegeven niet hierin te adviseren. Naar verwachting wordt vrijdag besloten of er een algeheel vuurwerkverbod wordt afgekondigd.