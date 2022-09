Amsterdam schiet minima te hulp, maar bij wie komt de rekening te liggen?

Politiek draaide deze week om de financiën. Dinsdag werd landelijk de miljoenennota gepresenteerd; donderdag was het de beurt aan Amsterdam om de begroting te openbaren.

Vooraf was er nogal wat om te doen. De energieprijzen rijzen de pan uit en veel Amsterdammers voelen dit direct in hun portemonnee. Voor de een betekent het minder vaak kleding bestellen, maar voor een grote groep zijn de zorgen écht. Lange rijen bij voedselbanken, kinderen zonder eten naar school en kachels die de komende tijd niet aangaan.

Vergis je niet: het is niet nieuw dat veel Amsterdammers vanwege hun penibele situatie de verwarming niet aanzetten. Maar waar het stadsbestuur een lange periode kende waarin het weinig voor hen deed, lijkt de gemeente nu meer dan ooit in te zien hoe ernstig de situatie is.

In Den Haag is ook lang weggekeken. Na het uitlekken van delen van de begroting ontstond er landelijke ophef: waar bleef het geld voor de energiecrisis?

Zo was wethouder Marjolein Moorman (PvdA) de afgelopen tijd niet te beroerd om Mark Rutte en consorten erop te wijzen dat veel Nederlanders een hele koude winter tegemoetgaan als er geen energieplafond zou komen. Moorman, bijna dagelijks op tv om de zorgen te uiten, was daarmee bijna vaker te zien dan de linkse kopstukken Attje Kuiken, Frans Timmermans (beiden PvdA) of Jesse Klaver (GroenLinks). Wederom groeit Moorman uit tot het landelijke gezicht op een thema waarop goed geageerd kan worden tegen het kabinet. Eerst deed ze dat succesvol op onderwijs, nu op het gebied van armoedebestrijding.

Door de grote broek die ze aantrekt, was het des te interessanter om de Amsterdamse begroting donderdag onder de loep te nemen. Ongelijk investeren in gelijke kansen? Laat het maar zien. En het moet gezegd, het college kwam met een rits aan maatregelen om minderbedeelden te ondersteunen.

De Amsterdamse oppositie knikte grotendeels instemmend met de genomen maatregelen. Volt – eindelijk lijkt de partij haar draai te vinden in de Stopera – had als een van de weinige vooral inhoudelijke kritiek: bij wie komt de rekening te liggen? Waarom vertelt het stadsbestuur nog niet het hele verhaal?

De oppositie had ook wel weinig tijd om tot een reactie te komen. Waar in Den Haag altijd alles uitlekt, hield het Amsterdamse bestuur de gelederen gesloten. Dit weekend is een mooi moment voor de oppositie om bij te lezen; over een kleine twee weken zijn de Amsterdamse politieke beschouwingen.

Veel keuzes worden vooruitgeschoven of zijn nog niet uitgewerkt. Lukt het de oppositie om de coalitie te dwingen zich meer uit te spreken over waar ze de komende jaren pas op de plaats wil maken? Of trekt onder meer Moorman, inmiddels een volleerd politicus die klaar is voor de stap naar Den Haag, een rookgordijn op waardoor pas bij de voorjaarsnota belangrijke keuzes voor de stad bekend worden?

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

