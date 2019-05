Amsterdam scherpt hotelstop aan

Toegestane locaties alsnog blokkeren via erfpacht of bestemmingsplan

De geldende stop van Amsterdam houdt in dat er in principe geen hotels meer bij komen in de stad. In bepaalde gebieden kan de gemeente een uitzondering maken als sprake is van een heel bijzonder initiatief. Dat gebeurt nauwelijks. Van de 34 nieuwe hotelplannen zijn er 32 afgewezen.



Het 'nee, tenzij' loopt vrijwel altijd uit op een weigering.



Bestemmingsplannen

Toch wil dit niet zeggen dat er de afgelopen jaren maar twee hotels bij zijn gekomen. Voordat de hotelstop inging, waren vergunningen afgegeven voor hotels die nog gebouwd moeten worden. Die kunnen niet worden tegengehouden.



De gemeente staat ook machteloos als in bestemmingsplannen ruimte is gemaakt voor hotels. Als een ondernemer plannen heeft voor die plek, geldt de hotelstop niet.



Nog altijd staan zo'n 40 hotels in de planning, waarvan de meesten in Oost (12), Centrum (8) en Zuid (7). Twee jaar geleden waren dat er nog meer dan honderd.



De gemeente onderzoekt hoe ze de gaten in de bestemmingsplannen kan dichten. Wellicht lukt dat via erfpachtcontracten of een voorbereidingsbesluit dat het bestemmingsplan met spoed aanpast. Die methode is eerder toegepast bij het verbod op toeristenwinkels in het centrum.