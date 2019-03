Amsterdam scherpt aanpak etnisch profileren politie aan

Te vaak nog worden mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zonder goede reden staande gehouden door de politie. Dit leidt tot een gevoel van uitsluiting en pijn bij deze Amsterdammers, volgens de driehoek en het college. Een kwart van alle klachten over etnisch profileren door de politie kwam vorig jaar uit Amsterdam.



Conclusie

Bureau Beke, dat het onderzoek heeft uitgevoerd, concludeert wel dat de Amsterdamse politie een aantal stappen in de goede richting heeft gezet. Maar het huidige beleid dat etnisch profileren tegen moet gaan is nog onvoldoende ingevoerd om ook effectief te zijn.



'Hoewel de ingeslagen richting van verandering van kennis, houding en gedrag onder politiemedewerkers een basis biedt voor de toekomst, is er te weinig verankering in de teamplannen en te veel vrijblijvendheid in de aanpak,' concludeert het onderzoek.



Plan van aanpak

Om in de toekomst etnisch profileren tegen te gaan neemt de driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministeriealle conclusies en aanbevelingen over uit het rapport. Zo moet er onder andere geïnvesteerd worden in het leiderschap bij de politie, zodat er meer aandacht en sturing komt voor etnisch profileren.



Ook moeten burgers meer betrokken worden om mee te denken over het beleid en wordt er een nulmeting uitgevoerd om te kijken of de aanpak werkt. Daarnaast zal er geïnvesteerd moeten worden in de kennis, houding en gedrag van politiemensen waardoor controles geprofessionaliseerd worden.



Naast het overnemen van de aanbevelingen en conclusies uit het rapport wordt in opdracht van de driehoek ook aanvullend onderzoek gedaan naar het burgerperspectief.