Amsterdam ruziet over extra bijverdienen in de bijstand

Dat schrijft wethouder Arjan Vliegenthart (werk) aan de gemeenteraad. Volgens de Participatiewet moeten gemeenten ontvangers van bijstand dwingen om een tegenprestatie te leveren voor de financiële steun van de gemeenschap. Dit kan mantelzorg zijn, of vrijwilligerswerk.



Onder het motto 'met onwillige honden is het slecht hazen vangen' wil de SP-wethouder zo'n tegenprestatie niet verplicht stellen: "Als je mensen verplicht krijg je ze niet in beweging." Gesteund door een meerderheid in de gemeenteraad weigert Vliegenthart de lokale regelgeving aan te passen.



'Kinderachtig'

Nu pakt de staatssecretaris de stad terug door Amsterdam en Utrecht uit te sluiten van een landelijke proefregeling voor gemeenten. Kinderachtig, vindt de wethouder. "Via deze proef hadden wij mensen meer mogelijkheden willen geven om een beetje bij te verdienen met behoud van uitkering."



Amsterdam wordt gesteund door een recent advies van de Raad van State, die stelt dat gemeenten zelf mogen beslissen of zij een verplichte tegenprestatie opleggen. "Er is een kafkaëske situatie ontstaan. Dat we nu dat experiment dreigen mis te lopen is een gemiste kans voor een paar honderd Amsterdammers om zich uit de uitkering te werken."



GroenLinksleider Rutger Groot Wassink spreekt van 'je reinste chantage' van de staatssecretaris en wil voor de vakantie nog een spoeddebat.



