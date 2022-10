Amsterdam roept Amstelveen op portemonnee te trekken voor ‘Amsteldamse Bos’

Beeld Nina Schollaardt

Het Amsterdamse Bos is populair en wordt steeds meer bezocht. Tegelijkertijd is door meerdere bezuinigingen het achterstallig onderhoud de afgelopen jaren flink opgelopen. Het gaat om de paden in het park, het groen, speeltoestellen en onderhoud aan het water.

Partij voor de Dieren-raadslid Anke Bakker was donderdag in de gemeenteraad dan ook blij dat Amsterdam vorig jaar 8,1 miljoen euro heeft vrijgemaakt en de komende jaren nog miljoenen in het bos wil steken. “Maar we zien ook dat het niet genoeg is.”

Amsterdam is eigenaar van het bos, maar dat ligt vrijwel geheel in Amstelveen. Gezamenlijk is dan ook een ‘bosplan’ opgesteld. Bakker: “Alleen zijn zij financieel nog niet over de brug gekomen.”

Vaart maken

Haar motie om Amstelveen op te roepen de portemonnee te trekken werd gesteund door de hele raad. “We weten dat er gesprekken lopen, maar we willen echt vaart maken,” voegde Jenneke van Pijpen (GroenLinks) toe.

Om Amstelveen een beetje te verleiden kwam Bakker nog met een kleine suggestie. “Als ze toch structureel gaan bijdragen, kunnen we wellicht ook nog iets met de naam doen om ze tegemoet te komen.” Wethouder Van der Horst ging er niet op in en stelde glimlachend de suggestie ‘gehoord te hebben’. Navraag leerde dat Bakker in elk geval nog geen nieuwe naam had bedacht. “Zo creatief ben ik niet, het Amsteldamse bos wellicht?”

Eerder dit jaar bleek dat sinds de jaren tachtig er geen extra structureel budget voor het beheer en onderhoud van het bos is vrijgemaakt. Daarbij komt dat het budget voor het Amsterdamse Bos kleiner is dan dat van Het Twiske en Spaarnwoude. De kosten liggen helemaal bij de gemeente Amsterdam.

Inkomsten uit het bos verhogen

Eind vorig jaar werd er eenmalig 8 miljoen euro vrijgemaakt voor het Amsterdamse Bos, maar voor het achterstallig onderhoud is nog 4 miljoen euro extra nodig. Daarnaast is er de komende jaren voor dagelijks en groot onderhoud structureel 7 miljoen extra nodig.

Het stadsbestuur kijkt niet alleen naar de buren voor extra geld. Ook in het bos zelf moet jaarlijks meer geld verdiend worden, zo’n 1 miljoen euro. Naast het verhogen van de tarieven op evenementen kunnen inkomsten worden verhoogd door een parkeerheffing in te voeren of een geldbedrag te vragen voor auto’s die het park bezoeken. Ook de eventuele verhuur van enkele vastgoedlocaties in het bos kan geld in de kas brengen.

Het is één keer eerder voorgekomen dat Amstelveen geld vrijmaakte. Dat was een eenmalige bijdrage van 1 miljoen euro in 2011.