Amsterdam reserveert woningen voor jonge docenten

In eerste instantie gaat het om honderd woningen, bedoeld voor jonge leraren, zo maakt het gemeentebestuur vrijdagochtend bekend. Op deze manier moet het voor jonge onderwijzers aantrekkelijker worden om in Amsterdam te gaan werken.



Eerder dienden D66, PvdA en Groenlinks een motie in, om het stadsbestuur te manen de voorkeursregeling voor leraren mogelijk te maken.



De onderwijzers die voorrang krijgen, komen te wonen in een van de complexen voor jongeren en statushouders in Amsterdam, zoals in Riekerhaven.



De gemeente gaat in overleg met de scholen bepalen aan welke criteria docenten moeten voldoen om voorrang te kunnen krijgen en of de regeling gaat gelden voor het basisondewijs en/of middelbare scholen.



"We zien dat starters uit de sociale en maatschappelijke beroepen een te kleine portemonnee hebben om in de stad te wonen," zegt wethouder Laurens Ivens (Wonen).