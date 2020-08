Amsterdam raadt zwemmen af wegens vervuiling overstromende riolen

Zwemmen in buitenwater wordt op een reeks van plekken zoals de Amstel en het Marineterrein sterk afgeraden door de gemeente. Door de hevige regenbuien van de afgelopen dagen stromen de riolen over.

Door de recente hoosbuien zijn er riooloverstorten op een aantal plaatsen in Amsterdam geweest. Hierbij wordt overtollig afval- en regenwater afgevoerd naar het oppervlaktewater om verdere wateroverlast in de stad te voorkomen.

Dit betekent dat de waterkwaliteit van het oppervlaktewater op verschillende plekken tijdelijk is verslechterd, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Dit is onder andere het geval in de Amstel. Zwemmen in dit vervuilde water is niet gezond en wordt dan ook afgeraden.”

‘Niet in Amstel zwemmen’

Het gaat om de volgende plekken, die lang niet allemaal officiële zwemplekken zijn. Amstel, de Oostelijke binnenstad, het Marineterrein, het noordelijk deel van de Kostverlorenvaart tot aan het Marktkanaal, het binnenwater van IJburg, Tuindorp Oostzaan, Park Frankendael, het Java-eiland en de Oostelijke Eilanden, het Johan van Hasseltkanaal en het NDSM-gebied, Waterland en de omgeving van Landsmeer.

Direct contact met water na hevige regenval in stedelijke gebieden leidt tot een verhoogd risico op gezondheidsklachten, omdat er allerlei ziekteverwekkers in het oppervlaktewater terecht kunnen komen, aldus de woordvoerder. “Na een overstort blijft de kwaliteit van het water drie tot vijf dagen slecht. Daarom is het advies om na een stevige regenbui niet te zwemmen in sloten of grachten.”