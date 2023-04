Amsterdam profiteert van toerisme en investeringen blijven op de plank: stad eindigt 2022 met bijna 200 miljoen euro in de plus

Amsterdam heeft vorig jaar 196,5 miljoen euro meer binnengekregen dan het heeft uitgegeven. Dat komt in grote mate door de onverwacht snelle massale terugkeer van de toerist, maar ook doordat geld bedoeld voor projecten in de stad op de plank blijft liggen.

Dat blijkt uit de woensdag door wethouder Hester van Buren (Financiën) gepresenteerde jaarrekening, het overzicht van inkomsten en uitgaven in 2022. De plus op de begroting is een onverwachte meevaller voor de gemeentekas: eerder dit jaar nog werd gedacht dat Amsterdam 37,1 miljoen euro tekort zou komen.

Dat het verschil zo groot is, heeft met name te maken met het definitieve einde aan de coronamaatregelen. Door eerdere lockdowns en het na-ijlende effect daarvan werd een verlies van 65 miljoen euro aan inkomsten verwacht op de toeristenbelasting. De toeristen keerden dit jaar echter sneller terug dan verwacht, waardoor de toerisme-inkomsten (in totaal nu 139,4 miljoen euro) 18 miljoen euro hoger uitvielen.

Ook niet te onderschatten in het positieve netto resultaat is de grote zak geld die Amsterdam vorig jaar kreeg vanuit het Rijk: 3,7 miljard euro. Dat is 44,2 miljoen euro meer dan in oktober werd begroot en circa 430 miljoen euro meer dan aan het begin van vorig jaar werd gedacht. De bijdrage die Amsterdam jaarlijks krijgt, groeit of krimpt namelijk mee met de landelijke uitgaven. Omdat door de oorlog in Oekraïne flink meer geld aan defensie is uitgegeven én er nog coronasteun doorliep, is die bijdrage opgekrikt.

Niet alleen goed nieuws

Toch is het feit dat Amsterdam 200 miljoen euro overhoudt niet alleen goed nieuws. Zo schrijft wethouder Van Buren dat de gemeente last heeft van het personeelstekort, waardoor vacatures niet gevuld kunnen worden en geld op de plank blijft liggen. ‘De personeelstekorten zetten de organisatie onder druk en uiteindelijk ook de resultaten (op onder andere het gebied van woningbouw, vervoer, energietransitie, onderhoud, zorg en onderwijs),’ aldus Van Buren.

Een voorbeeld daarvan is de 45,7 miljoen euro die was bedoeld voor een aantal projecten, waaronder de wens om de fietspaden rond de Nieuwmarkt te verbeteren en meer 30 kilometer per uur-zones te maken. Dat geld is op de plank blijven liggen. Gewezen wordt daarbij niet alleen naar het personeelstekort, maar ook naar de ‘complexe besluitvormingsprocessen vanwege bezwaren van burgers’.

Spaarpot aanvullen

De vorig jaar overgebleven 196,5 miljoen euro wordt voor het overgrote deel gebruikt om de gemeentelijke spaarpot weer aan te vullen. Door de coronacrisis was deze algemene reserve gekrompen naar bijna 75 miljoen euro, veel te weinig om toekomstige crises te kunnen opvangen. Uitgangspunt is dat de spaarpot uiterlijk 2024 weer is gevuld tot 302 miljoen euro.

Financiële zorgen zijn er namelijk nog steeds. Verwacht wordt dat Amsterdam na 2027 flink minder geld krijgt vanuit het Rijk, waardoor voor de stad een begrotingstekort van 90 miljoen euro dreigt. Wethouder Van Buren stelde vorig jaar september al dat kritisch gekeken moet worden naar alle investeringen én dat bezuinigingen niet zijn uitgesloten.

Halverwege mei presenteert Van Buren haar langverwachte Voorjaarsnota. Daarin moet duidelijk worden welke ruimte er is om te investeren in de groei van de stad. Daarbij moet ook duidelijk worden of er bijvoorbeeld geld gevonden is voor de door velen gewenste brug over het IJ.