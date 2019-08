Amsterdam profiteert van angst voor een harde brexit

Nu een harde brexit dichterbij komt, blijkt Nederland een steeds belangrijker vluchthaven voor bedrijven die uit het Verenigd Koninkrijk vertrekken. Vooral Amsterdam gooit hoge ogen.

Van de ruim honderd bedrijven die sinds het brexitreferendum in juni 2016 in Nederland neerstreken, zijn er 75 in de hoofdstad geland. Alleen al dit jaar hebben 38 brexitvluchtelingen zich in ons land gemeld, waarvan 25 in groot-Amsterdam – goed voor 750 arbeidsplaatsen.

Nu een harde brexit over twee maanden steeds waarschijnlijker wordt, neemt de druk om te verhuizen toe. Het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, onderhandelt met een groeiend aantal bedrijven over een mogelijke overstap. Een jaar geleden werd nog met zo’n 200 ondernemingen gepraat, dit voorjaar waren het er al 250. Nu ligt het aantal geïnteresseerden boven de 325.

Duidelijkheid

“Veel bedrijven wachten op duidelijkheid over hoe de brexit vorm krijgt en wat dat voor hen betekent,” zegt Jeroen Nijland van NFIA. “Wij zien dat meer bedrijven contact met ons opnemen nu de kans op een no-dealbrexit toeneemt.”

Ook Amsterdam ziet de belangstelling groeien. “We zijn nu in gesprek met zo’n honderd bedrijven die interesse hebben in een vestiging in Amsterdam,” zegt een woordvoerder van wethouder Udo Kock (Economische Zaken).

Het gaat in de Amsterdamse regio om 3500 nieuwe brexitbanen, die slechts deels worden vervuld door meeverhuizende expats. Vijftien bedrijven die hier al waren gevestigd, hebben het aantal medewerkers vanwege de brexit uitgebreid – in vijf gevallen gebeurde dat dit jaar.

Volgens het NFIA leveren die nieuwkomers honderden miljoenen euro’s omzet op. Toch zal de schade door de brexit de positieve gevolgen overvleugelen, vreest Nijland. “Brexit blijft slecht nieuws voor Nederland als handelsnatie.”

Het merendeel van de overstappers betreft financiële bedrijven. Daarnaast zijn het IT-ondernemers, mediabedrijven en reclamebureaus die activiteiten overhevelen. Volgens het NFIA roeren ook logistieke bedrijven zich.

Het gaat daarbij niet alleen om Britten, maar ook om ondernemers uit de VS, Azië en Australië, die voor ons land kiezen vanwege onze taalvaardigheid, de nabijheid van het Verenigd Koninkrijk en de goede infrastructuur.

Hoge woonlasten

Toch voert Amsterdam in niet één sector de ranglijst van vluchthavens aan. Voor financiële bedrijven moet de hoofdstad Frankfurt en Dublin laten voorgaan, voor internationale hoofdkantoren gooit Parijs de hoogste ogen.

Tegen de stad spreken het tekort aan geschikte kantoorruimte en de hoge woonlasten. Amsterdam probeert nu met nieuw kantoorbeleid voorrang te geven aan internationale en Europese hoofdkantoren. Om meer medisch getinte bedrijven te trekken heeft de stad 1,5 miljoen euro opzijgezet om die te werven.