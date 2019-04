Amsterdam probeert water Sloterplas te beschermen

De maatregelen lopen sterk uiteen. Zo worden vogels weggejaagd zodat ze niet op een mosselscherm gaan zitten en zo hun uitwerpselen in de Sloterplas mikken. Daarnaast komt er een voederverbod op het strand en plaatst de gemeente extra toiletvoorzieningen in de warme zomermaanden.



Het afgelopen jaar leek de kwaliteit van het water in de Sloterplas flink verbeterd door onder andere de komst van de waterzuiverende quaggamosselen. De tijd dat het zwemwater in Nieuw-West een vieze blauwalgensoep was, leek voorbij. In vijf jaar groeide de stadsplas uit tot een goede zwemlocatie. Maar ook afgelopen zomer werd weer gewaarschuwd voor het verhoogde bacteriegehalte in de plas.