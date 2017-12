Amsterdam Pride past inschrijving botenparade aan

Partijen, zowel commercieel als non-profit, die mee willen doen aan de botenoptocht kunnen zich inschrijven tussen 5 januari en 5 februari 2018. Vervolgens krijgen ze op 11 februari te horen of ze door de ballotagecommissie zijn gekomen. Deelname aan de Canal Parade kost tussen de 650 tot 75.000 euro.



Dit jaar voert stichting Amsterdam Gay Pride, de organisator van de Pride, voor het eerst een 'Support Card' in. Voor een stichting of vereniging die het geld voor een boot niet kan betalen, maar wel inzet voor een beter leefdwereld voor lhbt's, rekent de organisatie geen inschrijfgeld. De plek die deze partij vervolgens in de botenparade krijgt, wordt afgestaan door de Rabobank, die de initiatiefnemers van de boot ook ondersteunt met 7500 euro en coaching. Het is de bedoeling dat de komende jaren andere grote bedrijven dit voorbeeld volgen.



"We zien dat stichtingen of non-profitorganisaties niet precies weten hoe ze het moeten aanpakken met een boot. We willen er met die coaching voor zorgen dat ze hun 7500 euro niet meteen kwijt zijn aan de huur van een boot," zegt Luciën Spee, directeur van Stichting Amsterdam Gay Pride.



Kritiek

Spee hoopt met de 'Support Card' tegemoet te komen aan kritiek over de samenstelling van de botenparade. In plaats van initiatieven uit de lhbt-gemeenschap zelf, zouden er vooral grote, commerciële bedrijven meedoen aan de optocht en de van origine activistische Pride een 'heterofeestje' worden. Spee: "We danken veel van waar we nu zijn aan hetero's. Het homohuwelijk is indertijd niet door lhbt's door de Kamer gekomen. Maar; wij vinden het ook belangrijk om kleine intiatieven uit de lhbt-gemeenschap de ruimte te geven."



Ook de verschillende categorieën zijn aangepast. Er wordt onderscheid gemaakt tussen profit en non-profitorganisaties en de schaal van die organisaties. Ook wordt de mate waarin partijen, zoals kroegen, winkels en (grote) bedrijven zich identificeren met en richten op de lhbt-gemeenschap meegenomen.



Ideële initatieven of bedrijven die een duidelijke pro-lhbt agenda voeren zijn een stuk goedkoper (200-6000 euro) uit voor hun boot dan bedrijven die zich alleen tijdens Pride richten op de lhbt gemeenschap. Deze bedrijven mogen meedoen aan de botenoptocht, maar moeten lid worden van de zogenaamde Pride Business Club, waartoe ze drie jaar lang jaarlijks 1500 euro moeten afdragen. Voor grote bedrijven begint het 'corporate' tarief bij 30.000 euro voor een boot. De hoge inschrijfgelden voor de boten zijn volgens stichting Amsterdam Gay Pride nodig om de flinke kosten van het evenement te dekken.



Lees ook: Ballotage Canal Parade zet kwaad bloed en Directeur Gay Pride: 'Wij zijn geen sprinkhanen die even neerstrijken'