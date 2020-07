Amsterdam Pride komt met coronaproof programma

Dit jaar geen Canal Parade. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

“We kunnen het ons niet veroorloven om een jaar over te slaan. Aandacht blijven vragen voor onze boodschap en constant werken aan de acceptatie van de LHBT+gemeenschap is essentieel,” zegt directeur Lucien Spee. Het evenement wordt sinds 1996 georganiseerd.

Halverwege april maakte het bestuur van het evenement bekend dat Pride Amsterdam dit jaar niet door kan gaan vanwege het coronavirus. Daarom is er een alternatief programma opgezet voor de week, die loopt van 25 juli en 2 augustus. Er staan zowel online als offline evenementen op de planning.

Vlaggentour

Als alternatief voor de jaarlijkse Pride Walk kunnen deelnemers nu zelf een route wandelen langs voor de LHBT+ gemeenschap belangrijke plekken. De wandeling, die 5 kilometer beslaat, begint bij het Homomonument. Onderweg zien deelnemers alle vlaggen hangen die de gemeenschap vertegenwoordigen. Via een app kunnen ze uitleg krijgen over de betekenis en geschiedenis van deze vlaggen.

Daarnaast staan er de hele week 73 vlaggen op de Dam van landen waar homoseksualiteit nog in het wetboek van strafrecht is opgenomen. Op het plein staan borden met uitleg over de verschillende situaties in de landen.

Ondanks het coronavirus wordt er op 1 augustus een demonstratie gehouden om aandacht te vragen voor de rechten van de LHBT+ gemeenschap en homo- en transfobie. De demonstratie begint om 12.00 uur op het Museumplein en de groep loopt vervolgens naar de Dam.

Pride-tv

Naast deze activiteiten gaat Pride Amsterdam negen dagen televisie maken vanuit het theater in de OBA. Er komen verschillende gasten langs om over gender- en seksuele diversiteit te spreken. “Daarnaast gaan we schakelen met kijkers thuis en worden er allerlei optredens verzorgd," zegt Spee. Op de laatste zondag van de Pride-week (2 augustus) wordt het Human Rights Concert uitgezonden.

De uitzendingen zijn online te volgen op www.pridetv.nl en via de kabel op SALTO. Ook KPN en Ziggo hebben aangegeven interesse te hebben. Kijk voor de hele programmering op www.pride.amsterdam.