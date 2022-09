Amsterdam presenteert begroting: kan het college de crisis voor inwoners verzachten?

Het plaatsen van radiatorfolie om energie te besparen. Beeld ANP

Na de presentatie van de Miljoenennota eerder deze week is het nu de beurt aan Amsterdam. Wethouder Hester van Buren (Financiën) legt donderdagochtend uit waar dit stadsbestuur het geld, vorig jaar ruim 6 miljard euro aan inkomsten, het komend jaar aan gaat uitgeven.

Zeker is dat er een steunpakket is voorbereid voor Amsterdammers die het meest lijden onder de energiecrisis, zoals burgemeester Femke Halsema vorige week al prijsgaf bij AT5. De vraag is wel wie hier aanspraak op kunnen maken. De middeninkomens ook? En hoe pakt het uit voor bakkers, zwembaden en de horeca in de stad? Kunnen kinderen écht met een volle maag naar school? En: de begroting gaat over volgend jaar, kan er ook dit jaar al meer?

Daarnaast heeft de stad met prangende vraagstukken te maken zoals de kades en bruggen. Het stadsbestuur moet honderden miljoenen euro’s vinden om ervoor te zorgen dat deze niet instorten. Welke cruciale keuzes heeft Van Buren hier gemaakt? In het coalitieakkoord staat al dat er rond de kades ook naar ‘kostenbesparende maatregelen’ wordt gekeken. Wordt er onder druk van de nijpende koopkrachtcrisis verder beknibbeld op onderhoud in de stad?

Veel armoederegelingen

Amsterdam haalt in Nederland het meeste geld binnen van alle gemeenten. Vorig jaar had het zo’n 6,5 miljard inkomsten, tevens het bedrag dat de gemeente kon uitgeven. Met dat geld heeft Van Buren veel mogelijkheden. Bovendien kwam het rijk op Prinsjesdag met veel maatregelen, waardoor er meer geld gaat richting de gemeente.

Tegelijkertijd zijn er al langer zorgen bij het stadsbestuur vanwege de financiële situatie. Amsterdam draagt nog een financiële last mede door de coronacrisis, maar wil tegelijkertijd toch geld blijven vrij maken voor de korte termijn én de lange termijn. En de financiële situatie is er de afgelopen maanden niet beter op geworden met de energiecrisis en de dreigende recessie.

Zeilen bijzetten

Het stadsbestuur moet dan ook alle zeilen bijzetten om ervoor te zorgen dat het coalitieakkoord van mei kan worden uitgevoerd. Wethouder Marjolein Moorman (Armoede) zei destijds dat ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten’ moeten dragen.

Het is de vraag of het college deze belofte kan waarmaken. Kan iedereen, zoals Moorman in een interview dinsdag wenste, een warme winter tegemoetzien? Maar ook: waar worden er scherpe keuzes gemaakt?