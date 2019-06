Amsterdam popelt om nieuwe windmolens te bouwen

Windmolenpark Ruigoord aan de Westpoortweg in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Beeld Dingena Mol

Rond Amsterdam komt ruim baan voor nieuwe windmolens. De barrière die de provincie Noord-Holland acht jaar lang opwierp wordt geslecht door het vanmiddag aangetreden provinciebestuur. Wethouder Marieke van Doorninck smeedt het ijzer voor nieuwe windmolens nu het heet is. ‘Ik zie in ieder geval ruimte in Westpoort, bij de Noorder IJplas, tussen de A10 en Science Park en bij de Gaasperplas.’

Dat schrijft de wethouder in een persbericht dat vanmiddag nog geen half uur na de presentatie van het nieuwe provinciebestuur werd verstuurd. ‘We staan te popelen om de mogelijkheden voor windmolens in de stad maximaal te benutten.’

Al dit najaar worden de gebieden aangewezen waar mogelijk nieuwe windmolens komen. Eerder formuleerde Van Doorninck al de Amsterdamse ambitie om voor 2026 50 MW aan windenergie toe te voegen. Nu heeft Amsterdam 67 MW, zo’n veertig windmolens.

Plan

Bij het zoeken naar nieuwe plekken voor windmolens kan het stadsbestuur teruggrijpen op kaarten die Amsterdam al maakte tot 2012. Toen was het plan om in 2015 te komen tot 180 MW aan windenergie en werden plekken gezocht die ‘voorlopig kansrijk’ werden geacht – 14 gebieden met daarbij ook de locaties die nu worden genoemd, maar toen werd ook hardop gedacht aan de Amstelscheg, kantorenpark Amstel III, Holendrecht, het Diemerbos, Zeeburgereiland en langs de A10 in Noord.

Maar met de Amsterdamse plannen was het snel gedaan toen de provincie vanaf 2011 geen nieuwe windmolens meer toestond. Het Havenbedrijf en bedrijven rond de NDSM-werf konden hoog en laag springen en aantonen dat er weinig tegenstand was, de provincie ging alleen onder uiterst strenge en dure voorwaarden akkoord met extra windmolens.

Voortaan maakt de provincie onderscheid tussen de Amsterdamse regio, waar veel draagvlak is voor windenergie, en de rest van Noord-Holland. Rond Amsterdam mogen windmolens na een zorgvuldige afweging (‘Ja, mits’). Voor het open landschap van de Kop van Noord-Holland heeft de straks voor duurzame energie verantwoordelijke gedeputeerde Edward Stigter een heel ander beleid: Nee, tenzij.

NDSM Energie, de coöperatie die namens bewoners en bedrijven als Febo, Red Bull en Viacom werkt aan duurzame energie rond de NDSM-werf, is blij met het onderscheid dat de provincie voortaan maakt tussen verschillende regio’s. “Deze stap had jaren geleden al genomen moeten worden,” zegt voorzitter Martijn Pater.

Het bedrijf is blij met de nieuwe mogelijkheden die in het verschiet liggen, al hoopt Pater wel dat snel duidelijheid komt over de voorwaarden voor nieuwe windmolens. “Ik lees: Ja, mits. Wat zijn dan de mogelijke mitsen nog? Ik hoop niet dat we weer jaren verzanden in procedures.”

De plannen zijn al bijgesteld. Tot vorig jaar wilde de energiecoöperatie zes windmolens bouwen vanaf de NDSM-werf tot bij de Noorder IJplas. Nu is het voornemen alleen nog drie windmolens te bouwen bij de Noorder IJplas.

NDSM Energie besloot tot minder windmolens nu Amsterdam al snel overgaat tot de bouw van de nieuwe wijk Haven-Stad. Omdat ook rond de NDSM-werf veel sneller gebouwd gaat worden, is het volgens Pater niet meer reëel om daar windmolens neer te zetten. “We focussen op de plekken waar we ze duurzaam kunnen neerzetten. De tijd heeft ons ingehaald.”

Maar rond de Noorder-IJplas worden de windturbines dan weer wel gecombineerd met drijvende zonnepanelen en een grote batterij. Het combineren van wind- en zonne-energie op één plek staat óók in de plannen van het nieuwe provinciebestuur, concludeert Pater tevreden.