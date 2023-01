Amsterdam passeert grens van 900.000 inwoners (dankzij migranten en de fusie met Weesp)

De bevolking van Amsterdam groeide in 2022 gestaag. Die groei kwam vooral door buitenlandse migranten en de fusie met Weesp, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Amsterdam telde ongeveer 921.000 inwoners richting het eind van 2022. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 883.000, maar toen werden de ongeveer 20.000 inwoners van Weesp nog niet meegeteld.

De Amsterdammers die vertrekken, lijken uit te wijken naar gemeenten buiten de Randstad. Ook Almere is in trek: die stad behoort tot de snelle groeiers in Nederland, hoofdzakelijk door binnenlandse verhuizingen en geboorten. Flevoland is ook de provincie met de sterkste bevolkingsgroei.

Amsterdam groeit vooral door migranten die naar de stad komen. Er migreerden ongeveer 28.500 mensen naar de stad, van wie 5000 Oekraïners die er tijdelijk onderdak vonden. Daartegenover staat het vertrek van bijna 15.000 inwoners.

In bijna alle Nederlandse gemeenten groeide de bevolking, onder andere door de komst van Oekraïners. In ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten wonen meer dan vijf Oekraïense migranten per duizend inwoners, in Amsterdam staat de teller op 5,8.

Verwachting

Het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) spraken in juli al de verwachting uit dat Amsterdam waarschijnlijk in 2030 de grens van één miljoen inwoners zal passeren. Eerder verwachtten de instanties nog dat dat pas in 2035 zou gebeuren. Dat Weesp met ruim 20.000 inwoners met Amsterdam zou fuseren, werd toen niet in die cijfers meegenomen.

De verwachtingen zijn wel met enige onzekerheid omgeven. Economische omstandigheden, klimaatverandering en gewijzigde woonwensen kunnen nog tot veranderingen leiden, al is het wel ‘vrij zeker’ dat Amsterdam de komende decennia zal blijven groeien.