Amsterdam overweegt aangifte tegen tabaksindustrie

Afgelopen weekend bleek uit een peiling van Maurice de Hond dat inmiddels 54 procent van de Nederlanders voorstander is van een strafzaak tegen tabak.

"Roken is al jaren een prioriteit van ons volksgezondheidsbeleid", zegt wethouder Van der Burg (Zorg): "Het is de grootste vermijdbare veroorzaker van ziekte en de grootste veroorzaker van sociaal economische gezondheidsverschillen. Door te onderzoeken of we ons aan kunnen sluiten bij de aangifte wil Amsterdam een statement maken."



Pont

Amsterdam is al langer druk het rokers moeilijk te maken in de stad. Zo is het sinds de jaarwisseling verboden te roken op de pontjes van- en naar Noord. Dit jaar wil de gemeente dat verbod uitbreiden naar sportvelden, speeltuinen, en populaire bezienswaardigheden.



Donderdag bespreekt de raadscommissie Zorg plannen om Amsterdam de komende jaren verder rook vrij te maken. Dat wil zeggen: voorkomen dat jongeren beginnen met roken en stimuleren dat Amsterdammers die al roken stoppen.



Bij de gemeente zelf zijn inpandig al geen rookruimtes meer. Medewerkers kunnen gratis een stoppen met roken-cursus volgen.