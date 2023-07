Amsterdam overvallen door de komst van in België vervroegd vrijgelaten zedendelinquent Pieter C.

Kindermisbruiker Pieter C. (68) werd 12 jaar eerder vrijgelaten: na 7 jaar in plaats van na 19 jaar. Beeld Getty Images

De in België veroordeelde kindermisbruiker Pieter C. (68) werd onlangs twaalf jaar eerder vrijgelaten en verhuisde naar Amsterdam. De gemeente was niet op de hoogte van zijn komst.

Burgemeester Femke Halsema werd enkele weken geleden tijdens het driehoeksoverleg tussen politie, justitie en burgemeester op de hoogte gesteld van het feit dat C. nu in Amsterdam verblijft. Dit gebeurde na meerdere meldingen aan de politie dat de man in Amsterdam verbleef. Volgens een woordvoerder van Halsema was de burgemeester ‘overvallen’ door het nieuws.

400.000 filmpjes en foto’s

Oud-beleggingsadviseur en bankier C. is in België veroordeeld in een geruchtmakende zedenzaak. In 2010 liep hij tegen de lamp in een groot Amerikaans onderzoek naar kinderporno. Op zijn computer thuis vond de Antwerpse recherche meer dan 400.000 kinderpornografische filmpjes en foto’s, gerubriceerd in mapjes.

Samen met zijn vrouw baatte C. daarnaast een weeshuis in Cambodja uit. In zowel Cambodja als de Filipijnen misbruikte hij kinderen, waaronder zijn drie pleegdochters.

Nederlands paspoort

In 2016 werd C. in België veroordeeld tot negentien jaar cel. Daaraan gekoppeld was een maatregel waarbij C. zich aansluitend ook nog eens vijftien jaar ter beschikking moest stellen van de Belgische justitie.

Volgens zijn advocaat Walter Van Steenbrugge een zware straf die was ingegeven door de grote mediabelangstelling voor de zaak. “Mijn cliënt was een first offender met een psychische aandoening,” aldus de raadsman. “Daaraan heeft hij zich in de gevangenis, op eigen kosten, laten behandelen.”

’Blunder van formaat’

Maar begin mei dit jaar werd de voormalig bankier onder voorwaarden alweer vrijgelaten, na pas zeven van de negentien jaar uitgezeten te hebben. Daarover ontstond in België grote ophef. De Belgische stichting Child Focus noemt de vrijlating een ‘blunder van formaat’.

De vervroegde vrijlating van C. heeft er opvallend genoeg mee te maken dat C. over een Nederlands paspoort beschikt. Hoewel hij een groot deel van zijn leven doorbracht in België – hij woonde onder andere in een villa in rijkenenclave Brasschaat – had hij tijdens zijn detentie geen woonadres meer in België.

Hierdoor kwam hij in aanmerking voor verwijdering van het Belgische grondgebied. Voorwaarde hierbij is wel dat een gestrafte een derde van zijn straf heeft uitgezeten. Dat had C. dit voorjaar, na zeven jaar detentie.

Drie opties

“De strafuitvoeringsrechtbank had toen drie opties,” aldus een woordvoerder van Child Focus. “Ze konden C. gewoon zijn volledige straf laten uitzitten in België. Daarnaast konden ze besluiten hem zijn straf te laten uitzitten in Nederland, zoals in drugszaken ook wel gebeurt. Dan zou hij in jullie land nog een tijd gedetineerd zijn.”

“Of ze konden hem bestempelen als vreemdeling, waardoor hij na een derde van de strafduur verwijderd kon worden uit België. Dat was de slechtste optie. Waarom die is gekozen, is mij een raadsel. Dit is een cadeautje voor Pieter C..”

Kinderen mijden

C. gaf aan bij familie in Amsterdam te kunnen verblijven. Daarmee ging de strafuitvoeringsrechtbank in België akkoord. Op 4 mei werd hij vrijgelaten. De voorwaarden waaronder C. werd vrijgelaten, zijn nu omgezet naar Nederlandse maatregelen. C. moet onder meer verplichte dagtherapie ondergaan en moet kinderen en minderjarigen mijden. Ook heeft hij een social mediaverbod en moet hij beschikbaar zijn voor justitie.

De woordvoerder van burgemeester Halsema benadrukt dat de gemeente inmiddels scherp is op de aanwezigheid van C. “Verschillende instanties houden zich bezig met het toezicht, waaronder de reclassering, het OM, de gemeente en de politie. Er is contact met de advocaat van de man en alle instanties zijn alert op zijn aanwezigheid in de stad.”