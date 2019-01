Amsterdam opnieuw het decor van een Hollywood-film

Lyrebird wordt geregisseerd door Dan Friedkin en is een film van producent Ridley Scott, onder meer bekend als regisseur van Gladiator en Blade Runner. De hoofdrol in de film wordt gespeeld door Guy Pearce.



Vorig jaar waren de filmmakers ook al in de stad voor opnames. ''Nu zijn ze terug om nog wat scènes bij te draaien,'' zegt Simon Brester, de filmcoördinator van de gemeente Amsterdam.



Meestervervalser

Het verhaal speelt zich af aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en gaat in op het leven van de Nederlandse meestervervalser Han van Meegeren. Van Meegeren vervalste onder meer werken van Johannes Vermeer.



Na de oorlog werd hij ontmaskerd omdat er een onbekend werk van Vermeer opdook in de collectie van nazi Hermann Göring. Uiteindelijk leidde naspeurwerk naar Van Meegeren en werd aangetoond dat het een nepwerk was. Voordat zijn straf inging, overleed Van Meegeren.



Andere tijd

''Het moeilijke aan dit soort films is dat het zich in een andere tijd afspeelt. Dus alles wat modern is moet uit het straatbeeld verdwijnen. Fietsen en rondvaartboten moeten tijdelijk worden verwijderd, maar ook iedere straatlamp die de verkeerde kleur heeft moet worden afgedekt,'' zegt Brester



Amsterdam is vaker het toneel geweest van grote filmproducties. In 2016 waren er nog opnames voor de Hollywood-actiefilm The Hitman's Bodyguard.



In 2010 is het makkelijker geworden voor filmproducenten om te filmen in de stad. Dit komt onder andere doordat de kosten zijn verlaagd voor filmmakers. ''Sindsdien zijn de aanvragen voor het filmen van producties verviervoudigd,'' zegt Brester.



Het is nog niet bekend wanneer Lyrebird in première zal gaan.