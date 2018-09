Amsterdam opnieuw fout met rondvaartbeleid

Dat heeft de Raad van State besloten, die de tijdelijke stop van het gemeentebestuur om vergunningen af te geven niet redelijk vindt.



De bestuursrechter zette vorig jaar een streep door het rondvaartbeleid waarmee de stad had gehoopt iets te doen aan de grote drukte op de grachten. Dat was namelijk in strijd met het Europese recht. Het gemeentebestuur besloot daarop om helemaal geen nieuwe vergunningen meer te verlenen tot een nieuw beleid was vastgesteld.



Maar ook daarvan zegt de Raad van State dat dat verkeerd is. 'Omdat niet duidelijk is hoe lang het zal duren om nieuw beleid te maken, hanteert het gemeentebestuur geen einddatum voor de vergunningstop. Dat is niet redelijk,' is het oordeel van de bestuursrechter. Amsterdam moet nu zo snel mogelijk met een nieuw beleid komen.



