Amsterdam opent ook buitenbad Noorderparkbad

Het Noorderparkbad is vanaf maandag ook open om zwemmen tijdens de lockdown voor meer mensen mogelijk te maken. Beeld Jitske Schols/Gemeente Amsterdam

Het De Mirandabad in Zuid, dat na het sluiten van de binnenbaden wel het buitenbad openhield, is mateloos populair en werkt inmiddels met wachtlijsten. Ondanks het koude weer staan de zwemmers in de rij om het water in te duiken, wat vanwege de coronamaatregelen maar met 25 mensen per uur is toegestaan.

Daarom is volgens wethouder Simone Kukenheim (Sport) besloten nóg een buitenbad te openen, het Noorderparkbad in Noord. “Zo kunnen Amsterdammers ook in deze lastige tijd waarin veel niet mag, in beweging blijven en even hun zinnen verzetten,” aldus Kukenheim.

18 tot 21 graden Celsius

Ook voor het Noorderparkbad geldt een maximum van 25 zwemmers per uur. Wie wil zwemmen, moet van te voren online reserveren en kan op dit moment geen gebruik maken van de douches en de kluisjes.

Gewoonlijk gaan de Amsterdamse buitenbaden 1 september dicht en pas rond Koningsdag weer open. In september vorig jaar bleef het De Mirandabad bij wijze van proef open, om te kijken in hoeverre er behoefte was aan een buitenzwembad. Die behoefte blijkt groot, nu alle binnenzwembaden wegens de coronamaatregelen zijn gesloten. Er komen zelfs zwemmers op af van (ver) buiten de stad.

De gemeente benadrukt dat baden ‘in de eerste plaats bedoeld zijn voor Amsterdammers', ook met het oog op de coronamaatregelen en het beperken van onnodige verkeersbewegingen.

Het water in beide baden heeft een temperatuur van 18 tot 21 graden Celsius, ‘maar kan met name bij nachtvorst ‘s ochtends net onder die temperatuur zijn', meldt de gemeente Amsterdam.

Ook in Alphen aan den Rijn, Den Helder en Dronten zijn buitenbaden opengegaan.