Amsterdam opent hulplijn voor jongeren met coronastress

De gemeente wil jongeren door deze moeilijke periode heen helpen en met de hulplijn een laagdrempelige plek creëren waar zij terechtkunnen met hun verhaal. Beeld Getty Images

Op de digitale hulplijn ‘UpTalk-voor als je ff down bent’ (uptalk.nl) kunnen alle Amsterdamse jongeren tot 28 jaar terecht voor gratis en anonieme professionele hulp.

“Jongeren zijn enorm veerkrachtig, maar deze coronaperiode is juist voor hen erg zwaar,” zegt wethouder Simone Kukenheim (Zorg en Jeugd). De wethouder maakt zich ‘echt zorgen’ om de jongeren die aangeven dat de problemen waar ze nu mee zitten, zwaarder zijn dan in de tijd voor corona. “Veel jongeren voelen zich deze periode somber, gestrest en vermoeid. Sommigen kampen met eenzaamheid, anderen missen structuur of hebben problemen met goed en gezond eten.”

Steun aan Amsterdammers

De gemeente wil jongeren door deze moeilijke periode heen helpen en met de hulplijn een laagdrempelige plek creëren waar zij terechtkunnen met hun verhaal. De jongeren kunnen elke dag chatten of appen met een professionele coach, maar er zijn ook inloopmiddagen waar ze in real life met iemand kunnen praten.

Begin februari maakte de wethouder al bekend dat Amsterdam 1,8 miljoen euro extra in jongerenwerk, sport en coaching investeert om het welzijn en de mentale weerbaarheid van jongeren tijdens de lockdown te vergroten Amsterdam. Dat geld komt van de rijksoverheid.

Achter de hulplijn, die een initiatief is van de sociale beweging Thrive Amsterdam Mentaal Gezond, zitten behalve professionele coaches ook jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en vrijwilligers van JouwGGD, Mindmasters en @ease. De betrokken organisaties boden eerder ook al hulp, maar zijn nu gaan samenwerken zodat jongeren elke dag kunnen aankloppen.

Doordeweeks kunnen jonge Amsterdammers tussen 09.00 uur en 22.00 uur chatten of appen en in het weekend tussen 14.00 uur en 22.00 uur.