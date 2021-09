Amsterdam opent eerste rechtswinkel voor vrouwen in Bos en Lommer

Beeld Getty Images

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat veel vrouwen nog altijd financieel afhankelijk zijn en minder verdienen dan mannen, zegt de gemeente. Ook hebben vrouwen vaker te maken met seksueel geweld of straatintimidatie en komen zij eerder in de problemen bij een scheiding. Een rechtswinkel gericht op vrouwen zou daarom hard nodig zijn.

Vanaf donderdag kunnen Amsterdamse vrouwen op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur terecht bij de rechtswinkel voor telefonisch advies. Op maandagmiddag, woensdagochtend en donderdagavond kunnen vrouwen ook in de winkel zelf terecht. De adviezen worden gegeven door rechtenstudenten van de Universiteit van Amsterdam.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Diversiteit) zegt dat het ‘onacceptabel is dat er in de praktijk nog steeds verschil is tussen de rechten van mannen en vrouwen’. Hij is er daarom trots op dat er vanaf donderdag een plek is waar specifiek vrouwen terechtkunnen voor juridisch advies. “Het is een volgende stap in de strijd voor gelijke kansen,” zegt hij.