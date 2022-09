Amsterdam op zoek naar geld voor succesvol maar kostbaar programma tegen gezinsgeweld

Beeld Getty

Vader beschimpt, vernedert en slaat moeder. Het is een patroon dat de drie kinderen in een Amsterdams gezin – een dochter (11) en twee zonen (9 en 7) – al jaren gewoon zijn. Ondanks bemoeienis van de jeugdbescherming, een tijdelijk huisverbod voor vader (niet nageleefd) en een plek in een opvanghuis voor moeder en kinderen blijft de situatie bestaan.

Het fictieve gezin schetst de problematiek van ‘transgenerationeel gezinsgeweld’; onveilige thuissituaties die van ouders op kinderen overgaan. Zo is de vader in het gezin als kind ernstig mishandeld. Als reactie daarop is hij zelf agressor geworden. Dat heeft weerslag op zijn eigen kinderen. De zonen van de man zullen later in hun leven vaker gewelddadig zijn tegen hun eigen partner en kinderen. De dochter loopt een groter risico om slachtoffer te worden van partnergeweld.

Ommekeer

Om zo’n cirkel van gezinsgeweld te doorbreken is een nieuw hulpprogramma opgezet: Switch, Engels voor ‘ommekeer’. Het programma is uniek in Nederland en biedt een breed, structureel hulpaanbod van Altra (specialistische jeugdhulp), Blijf Groep (vrouwenopvang), De Waag (forensische ggz voor volwassen) en Bright (volwassen-ggz). De gemeente Amsterdam is medefinancier.

Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut onder zes gezinnen concludeert dat Switch effectief is. Het geweld is in alle gevallen gestopt en geen enkel gezin stopte met Switch. Veertien gezinnen volgden het programma of doen dat nog. Naar schatting van Veilig Thuis telt Amsterdam ongeveer veertig van dit soort gezinnen.

Het hulpprogramma voorkomt veel verdriet en ellende, maar is niet goedkoop: het kost zo’n 50.000 euro per gezin per jaar meer dan de reguliere zorgkosten van ongeveer 50.000 euro. In de financiële analyse is niet meegenomen dat de gezinsleden door Switch in de verre toekomst waarschijnlijk minder beroep zullen doen psychologen en psychiaters. Een gewelddadige jeugd is een sterke voorspeller voor psychiatrische klachten in het latere leven.

‘Concurrentie’ in zorg

Het Amsterdamse college wil Switch verder ontwikkelen en blijven aanbieden, zo staat vandaag in een raadsbrief van de wethouders Marjolein Moorman (jeugdzorg) en Shula Rijxman (zorg). Het is nu de intentie om Switch aan te bieden aan tien gezinnen per jaar, en op termijn aan meer.

De financiering is echter een probleem. Vanwege verlaging van de bijdrage door de landelijke overheid zal de jeugdbegroting de komende jaren substantieel afnemen, zo schrijven de wethouders. De financiering van Switch ‘concurreert’ zodoende met de financiering van de zorg voor Amsterdamse kinderen en jongeren die kampen met andere, ernstige problematiek. Zo is de gemeente bij hen ook verantwoordelijk voor de hulp bij bijvoorbeeld complexe echtscheidingsproblematiek, een eetstoornis of depressie.