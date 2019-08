Amsterdam op vierde plek veiligste wereldsteden

Beeld ANP

De index beoordeelt zestig steden op basis van 57 indicatoren, waaronder privacybeleid, effectiviteit van het rechtssysteem, vervoersveiligheid, milieubeleid en toegang tot gezondheidszorg. Amsterdam, in de vorige editie nog op de zesde plaats, komt in totaal op 88 van de 100 punten uit, koploper Tokio krijgt er 92.

Naast Amsterdam is Kopenhagen de enige andere Europese stad die de top tien heeft gehaald, op een gedeelde achtste plek met Seoel.

Een opvallende daler is Hongkong, dat met grootschalige burgerprotesten kampt. In 2017 was de stad nog nummer negen in de ranglijst, dit jaar is dat gezakt naar twintig. De Nigeriaanse megastad Lagos scoort het allerlaagst, met een score van 38,1.

Drugscriminaliteit

De benoeming komt vlak na de publicatie van het rapport De Achterkant van Amsterdam, waarin een weinig rooskleurig beeld van de stad wordt geschetst. Zo zou de gemeente geen grip hebben op drugscriminaliteit en het gebruik van drugs volledig genormaliseerd zijn. Georganiseerde misdaad en drugsgebruik onder stadsbewoners zijn echter wel meegenomen in de index, op basis van cijfers van de Verenigde Naties.