Amsterdam op één na de beste stad van de wereld volgens lezers Time Out

Amsterdam is volgens de lezers van het internationale reismagazine Time Out de op één na beste stad ter wereld om in te leven. Beeld ANP

Aan de lezers van de website van Time Out werd gevraagd hun eigen stad te beoordelen. Dit resulteerde in een lijst van 37 steden. Amsterdam scoorde goed op thema’s zoals groen en duurzaamheid. Zo werd het Vondelpark in het magazine als ‘de longen van de stad’ omschreven.

Thema’s waarop werd beoordeeld waren onder andere gastronomie, cultuur en milieu. Van de Amsterdamse stemmers beoordeelde 47 procent de stad als groen en 27 procent als duurzaam. Dit lijkt niet al te hoog, maar ten opzichte van andere steden sprong Amsterdam er op deze punten positief uit.

Amsterdam heeft alleen nog San Francisco voor zich. In de top vijf staan verder Manchester, Kopenhagen en New York. Er staan geen andere Nederlandse steden in de samengestelde lijst.