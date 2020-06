Amsterdam op anderhalve meter op de kaart

Het Barleaus geeft biologie- en tekenlessen buiten op een braakliggend veldje, en Noord krijgt twee speelstraten. Op een kaart zijn alle initiatieven te zien die buurtbewoners, ondernemers en instellingen hebben ingediend voor de anderhalvemeterstad.

De gemeente ontving tot nu toe 1132 aanvragen voor corona-initiatieven in de openbare ruimte. Daarvan zijn er 645 goedgekeurd. Een deel is nog in behandeling. Het overgrote deel van de aanvragen, 981 van de 1132, gaat over vergunningen voor terrasuitbreiding.

“Vooral de horeca stond te popelen om weer open te mogen, dus de stadsdelen zijn heel druk met die aanvragen,” zegt een woordvoerder van de gemeente. “Langzamerhand komt er ook meer ruimte voor initiatieven van instellingen en buurtbewoners.”

De kaart toont de eerste tijdelijke veranderingen in de openbare ruimte door maatregelen van de gemeente en buurtinitiatieven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen evenementen, sportactiviteiten, maatregelen om de anderhalve meter afstand te waarborgen, markten en speelstraten.

Speelstraten

Er komen bijvoorbeeld twee speelstraten in de Putterstraat en de Pelikaanstraat in Noord. De wegen worden tijdelijk afgesloten voor verkeer zodat kinderen daar kunnen spelen. Op het Sumatraplein in Oost is er een kunstexpositie te zien van werk van bewoners en kindertekeningen, georganiseerd door de buurt.

Bij het Van Goghmuseum op het Museumplein komt een buitententoonstelling met negen replica’s, die voor iedereen toegankelijk is. In het Gijsbrecht van Aemstelpark komen, als ze weer leverbaar zijn, bokszakken te hangen aan het kunstobject ‘de levensboom’ – een object dat is ontworpen om dingen aan op te hangen.

En op ’t Landje, een stukje braakliggende grond naast Paradiso, krijgen de leerlingen van het Barlaeus Gymnasium onder andere biologie- en tekenles, omdat vanwege de anderhalve meter niet alle lessen op school kunnen plaatsvinden. Bovendien kan nu de hele klas meedoen, terwijl dat in een lokaal maar zes tot acht leerlingen zijn.

Anderhalvemeterstad

“Dit is het begin van de tijdelijke inrichting van Amsterdam als anderhalvemeterstad,” zegt de woordvoerder. Later volgen nog straten waar de fietsers op de rijbaan terechtkunnen en meer plekken om te kunnen recreëren op afstand.

Ongeveer de helft van het totale aanvragen komt terecht bij stadsdeel Centrum. Dat zijn bijna allemaal aanvragen voor een terrasvergunning, wat niet gek is, aangezien een groot deel van de horeca in de binnenstad gevestigd is.

De terrasvergunningen komen op een aparte kaart te staan die binnenkort wordt gepubliceerd, met de vergunde aanvraag erbij. De stadsdelen beoordelen de aanvragen en wegen de belangen af in overleg met de buurt. Het merendeel van de aanvragen wordt toegekend.