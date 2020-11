Amsterdam op achterstand in opmars kunstmatige intelligentie

Beeld Getty Images

Er moeten de komende tien jaar 800.000 werknemers worden bijgeschoold of omgeschoold om die achterstand goed te maken.

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven zouden ook hun investeringen in digitalisering moeten opvoeren, anders komt ons land nog verder op achterstand te staan. Daarvoor pleit de NL AI Coalitie, een verbond van bedrijven, universiteiten en investeerders dinsdag op een virtuele congresbeurs over kunstmatige intelligentie in RAI Amsterdam.

Amsterdam is na Londen en Stockholm weliswaar het belangrijkste centrum op het gebied van kunstmatige intelligentie in Europa, maar wereldwijd staat de Nederlandse hoofdstad op plek vijftig. De voorsprong van Noord-Amerika en Azië, met China voorop, is groot.

Volgens onderzoeksbureau McKinsey behoort ons land niet langer tot de leiders in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie, maar tot het eerste peloton volgers. “We staan op achterstand om te winnen in dit mondiale landschap,” zegt Jens Riis van McKinsey.

Nederland loopt achter

Kunstmatige intelligentie en algoritmes kennen allerlei toepassingen: van het herkennen van straatvuil op foto’s in Amsterdam tot het helpen van artsen bij het opstellen van behandelingen. Nederland loopt vooral achter op het gebied van investeringen en onderzoek naar die verschillende toepassingen.

Alleen qua innovatie staat ons land op de vierde plek in de wereld en ook op het gebied van politieke stabiliteit scoren we hoog. Maar veel grote landen zoals ‘China en de VS zijn al veel verder op het gebied van investeringen en adoptie bij bedrijven’.

Om te voorkomen dat die landen de toekomst bepalen bij de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie, moeten Nederland en Europa op alle vlakken hun inspanningen verhogen. Alleen dan kunnen kunstmatige intelligentie en robotisering in 2030 jaarlijks 9,3 miljard euro bijdragen aan de Nederlandse economie, wat neerkomt op 1,2 procent van het bnp.

Belang duidelijker dan ooit

Nederland biedt volgens McKinsey wereldwijd één van de meest vruchtbare voedingsbodems voor kunstmatige intelligentie. 84 procent van de bevolking staat positief tegenover robotisering. Het bedrijfsleven blijft alleen ver achter bij de toepassing ervan. Krap 20 procent van de MKB-bedrijven maakt gebruikt van zelfdenkende algoritmes, terwijl dat bij grote bedrijven al op 60 procent ligt. “Juist het MKB is van belang voor de economie.”

“Dit jaar maakt duidelijker dan ooit dat digitalisering belangrijk is,” zegt topman Martijn Bertisen van Google Nederland. “Nederland moet die kansen grijpen en juist nu digitale technieken een platform geven om het economisch herstel te versnellen. Andere landen nemen daarin het voortouw en hebben daarom een voorsprong.”

“Tot 2030 komen er meer banen bij dan er verloren gaan door automatisering. Maar niet iedereen is goed voorbereid op AI. Er moeten 800.000 mensen worden omgeschoold, 9 procent van het totaal aantal werknemers. Met MKB Nederland en de vakbonden geven we cursussen, de komende jaren 500.000. Het zal een enorme opgave worden om mensen bij te scholen, dat vergt een nauwe samenwerking.”

Al eerder waarschuwde de alliantie voor het tekort aan onderzoekstalent, omdat opleidingen die van belang zijn voor kunstmatige intelligentie onvoldoende studenten afleveren. Nederland staat onderaan de lijst van voorlopers waar het gaat om het aantal relevante studenten en onderzoekers. Van elke honderd researchers in ons land doen er nog geen twee onderzoek naar kunstmatige intelligentie.