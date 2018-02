Amsterdam-Oost krijgt een vrije school

De school is een wens van ouders, die tweeënhalf jaar geleden een ouderinitiatief begonnen om de vrije school op te zetten.



Onder de vleugels van het bestaande vrijeschoolbestuur Stichting Geert Groote School (GGS) en het bestuur van openbare basisscholen Stichting Samen tussen Amstel en IJ (Staij) gaat het initiatief binnen schoolmuren van basisschool de Dapper in de Pieter Nieuwlandstraat van start.



Yasser Ballemans, een van de initiatiefnemers, is blij dat ouders in Oost vanaf nu meer te kiezen hebben op onderwijsgebied: 'Op een vrije school leren kinderen hetzelfde als op een reguliere basisschool, maar dan méér. De vrijeschool biedt een breed onderwijspakket. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan reguliere vakken, maar ook aan vaardigheden zoals vreemde talen spreken, dansen, toneelspelen, zingen en schilderen.'



De vraag om vrijeschoolondewijs stijgt al jaren. Zo kreeg Amsterdam-Noord vier jaar geleden een vrije school, en is een tweede ouderinitiatief bezig met een volgende vestiging in dat stadsdeel. Inmiddels zijn er vanuit Vrijeschool Kairos ook plannen voor een middelbare school op basis van antroposofisch onderwijs.



West kreeg ook onlangs een nieuwe vrije basisschool, een dependance van de bekende Geert Groote School in Zuid. Zij zitten nu nog in een gebouw in Zuid maar verhuizen volgend schooljaar naar West.



