Amsterdam ontvangt een miljoen voor vier grote monumenten

Investeren in erfgoed om deze plekken aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers

Het pand Bloemgracht 108 werd met de buurpanden in 1644 als woonhuis en beleggingsobject gebouwd. Het is het oudste voorbeeld van een halsgevel met pilasters die doorlopen tot in de geveltop. Het is eigendom van de vereniging Hendrick de Keyser dat het eerder restaureerde in 1963.



Algehele restauratie

Het woonhuis Geldersekade 15 is het smalste huis in het beheer van Stadsherstel Amsterdam. Het rijksmonument van amper twee meter breed en tien meter diep dateert vermoedelijk uit de zeventiende eeuw. Het geld wordt, aldus een woordvoerder, gestopt in de algehele restauratie van het pand, waar in 2016 mee is begonnen. Onder meer moeten oude balken worden gerestaureerd en balkkoppen vernieuwd.



Bij de Westerkerk gaat het om de restauratie van het interieur. De muren, het schilderwerk en het stucwerk zijn aan een grote beurt toe. Van de 34 miljoen euro die minister Van Engelshoven extra investeert, gaat 29,5 miljoen euro naar de restauratie, herbestemming en verduurzaming van erfgoed.



De projecten die dit jaar geld krijgen zijn een mix van grote en kleine monumenten, verspreid over het hele land. In totaal gaat het om 27 projecten die onmiddellijk uitgevoerd kunnen worden, waaronder de Stevens­kerk in Nijmegen (€5,5 miljoen), de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk in Breda (€4,9 miljoen), de Domkerk in Utrecht (2,1 miljoen) en het Kloostercomplex Sint Anna in Venray (€ 3,5 miljoen).